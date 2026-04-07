3 Negara Jagoan Bulu Tangkis yang Belum Pernah Juara Piala Thomas, Nomor 1 Peraih Emas Olimpiade Berturut-turut!

ADA 3 negara jagoan bulu tangkis yang tercata belum pernah merasakan juara di ajang sebesar Piala Thomas. Padahal dalam jagat bulu tangkis dunia, memenangkan Piala Thomas adalah simbol supremasi kekuatan beregu putra sebuah negara.

Indonesia tercatat sebagai negara tersukses di ajang Piala Thomas karena sudah mengoleksi 14 gelar, disusul China dengan 11 kemenangan, dan Malaysia 5 kali juara. Meski Indonesia, China, dan Malaysia sering mendominasi, terdapat beberapa negara papan atas yang secara mengejutkan belum pernah sekalipun mengangkat trofi bergengsi ini.

Berikut 3 Negara Jagoan Bulu Tangkis yang Belum Pernah Juara Piala Thomas:

1. Taiwan

Lee Yang

Taiwan saat ini diakui sebagai salah satu kekuatan besar dalam jajaran 10 negara tersukses di cabang olahraga bulu tangkis. Kehebatan mereka dibuktikan lewat kegemilangan sektor ganda putra, Lee Yang/Wang Chi-lin, yang mencetak sejarah dengan meraih medali emas Olimpiade dua kali berturut-turut pada edisi Tokyo 2020 dan Paris 2024.

Namun, prestasi mentereng tersebut belum menular ke ajang beregu. Pencapaian terbaik Taiwan di Piala Thomas sejauh ini hanyalah menembus babak semifinal pada edisi 2024.

2. Korea Selatan

Kim Won Ho/Seo Seung Jae

Korea Selatan adalah kekuatan tradisional yang sangat ditakuti, terbukti dengan koleksi 7 medali emas Olimpiade dan empat gelar juara Piala Sudirman. Di sektor putri, mereka bahkan sudah dua kali merajai Piala Uber (2010 dan 2022).

Sayangnya, keberuntungan belum memihak tim putra mereka meski sudah 21 kali berpartisipasi di Piala Thomas. Prestasi terbaik Korea Selatan adalah menjadi runner-up sebanyak dua kali, yakni pada tahun 2008 dan 2012.

Hingga kini, gelar Piala Thomas tetap menjadi satu-satunya kepingan puzzle yang hilang dari lemari trofi mereka.