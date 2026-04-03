Daftar Skuad Denmark di Piala Thomas 2026: Tak Ada sang Raja Bulu Tangkis Viktor Axelsen!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |09:27 WIB
Viktor Axelsen absen di Piala Thomas 2026.
DAFTAR skuad tim bulu tangkis Denmark di Piala Thomas 2026 sudah resmi diumumkan. Daftar tersebut menarik perhatian karena tidak adanya nama sang raja bulu tangkis, Viktor Axelsen.

Denmark memilih mengandalkan nama-nama lain di sektor tunggal putra, termasuk Anders Antonsen. Meski tanpa Axelsen, skuad ini masih sangat tangguh dan perlu diwaspadai para lawan.

1. Skuad Denmark di Piala Thomas 2026

Ya, Denmark akan turut berpartisipasi di Piala Thomas 2026. Bukan hanya Piala Thomas 2026, tim bulu tangkis putri Denmark juga akan berlaga di Piala Uber 2026.

Jelang gelaran Piala Thomas 2026 yang akan berlangsung pada akhir April mendatang, Federasi Bulu Tangkis Denmark sudah umumkan skuadnya, baik untuk Piala Thomas ataupun Uber. Namun, sorotan besar datang untuk skuad Piala Thomas 2026 Denmark.

Pasalnya, tak ada nama Viktor Axelsen dalam daftar tersebut. Total, Denmark memanggil 10 pemain ke skuad tim bulu tangkis putranya.

Di sektor tunggal putra, Denmark andalkan Anders Antonsen yang kini memang duduk di posisi tinggi ranking dunia, yakni menempati urutan ketiga. Lalu, ada juga nama Rasmus Gemke, Magnus Johannesen, hingga Ditlev Jaeger Holm.

Untuk sektor ganda putra, ada nama-nama seperti Kim Astrup, Anders Skaarup Rasmussen, Mads Vestergaard, Daniel Lundgaard, Rasmus Kjær, dan Mathias Christiansen yang siap tempur. Nama-nama itu tentu bisa dibongkar pasang untuk menemukan duet terbaik di setiap laganya.

 

