Ambisi Raymond/Joaquin Tembus Skuad Piala Thomas 2026, Siap Bayar Kepercayaan PBSI!

JAKARTA – Ganda putra muda Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, menyatakan kesiapan penuh mereka untuk memperkuat tim Merah Putih dalam ajang Piala Thomas 2026. Pasangan yang tengah menanjak ini bertekad untuk memberikan pembuktian kualitas jika nantinya dipercaya masuk ke dalam jajaran skuad elite Indonesia.

Turnamen beregu putra paling bergengsi di dunia tersebut dijadwalkan berlangsung di Horsens, Denmark, pada 24 April hingga 3 Mei 2026. Berdasarkan hasil undian, Indonesia menempati Grup D bersama Thailand, Prancis, dan Aljazair dalam upaya membawa pulang trofi supremasi bulu tangkis putra tersebut.

1. Impian Membela Panji Merah Putih

Meski kejuaraan akan bergulir bulan ini, PBSI sejauh ini belum merilis daftar resmi pemain yang akan diberangkatkan ke Denmark. Mengingat kedalaman skuad ganda putra Indonesia yang sangat kompetitif, Raymond/Joaquin mengakui bahwa tampil di Piala Thomas merupakan salah satu cita-cita terbesar mereka.

“Ya kita masih belum tahu fix-nya seperti apa, yang pasti kita berharap juga, karena itu salah satu impian kami ya bisa main di Thomas Cup,” kata Joaquin saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Sabtu (3/4/2026).

Joaquin menjanjikan performa maksimal jika mandat tersebut jatuh ke tangan mereka. Bagi pasangan peringkat 13 dunia ini, kesempatan membela Indonesia di ajang beregu adalah tanggung jawab besar yang tidak boleh disia-siakan.

“Tapi jika memang terpilih, ya kita pengen ngebuktiin karena kita memang sudah dipercaya oleh Indonesia untuk mewakili Indonesia, jadi ya kita bakal ngelakuin yang terbaik jika kita main di Thomas (Cup),” terang Joaquin.

Raymond dan Nikolaus

2. Misi Menambah Koleksi Gelar Indonesia

Peluang Raymond/Joaquin untuk terbang ke Denmark terbuka lebar mengingat konsistensi performa mereka di turnamen level atas, termasuk All England dan Kejuaraan Bulu Tangkis Asia (BAC) yang akan datang. Kehadiran mereka dapat menjadi opsi segar bagi tim pelatih dalam menyusun strategi ganda putra.