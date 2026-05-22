3 Calon Pembalap Tim Valentino Rossi di MotoGP 2027, Nomor 1 Nicolo Bulega!

Valentino Rossi (kiri) harus rela lepas Fabio Diggia ke KTM di MotoGP 2027. (Foto: X/@MotoGP)

SEBANYAK 3 calon pembalap tim Valentino Rossi di MotoGP 2027 akan diulas Okezone. Valentino Rossi saat ini memimpin tim yang pelan-pelan menggeliat di MotoGP 2026, Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Tim yang menggunakan mesin Ducati itu sedang on fire. Pembalapnya, Fabio di Giannantonio, finis sebagai pemenang MotoGP Catalunya 2026 yang berlangsung di Sirkuit Catalunya pada Minggu, 17 Mei 2026 malam WIB.

Fabio Di Giannantonio berpotensi hengkang ke KTM. (Foto: Pertamina Enduro VR46)

Saat ini di klasemen sementara MotoGP 2026, Fabio di Giannantonio menempati posisi tiga dengan 116 angka, terpaut 26 poin dari Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) di puncak klasemen. Namun, performa apik di MotoGP 2026 membuat Fabio di Giannantonio diburu tim pabrikan.

Tim asal Austria, KTM, kabarnya berniat menggamit Fabio di Giannantonio dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Bagaimana dengan rekan duet Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli? Meski kontraknya berakhir di pengujung 2026, diprediksi Valentino Rossi akan memperpanjang kontrak sang anak didik.

Karena itu, Valentino Rossi blak-blakan sedang mencari pembalap pengganti Fabio di Giannantonio untuk MotoGP 2027. Lantas, siapa saja pembalap yang masuk radar Valentino Rossi untuk menggantikan Fabio di Giannantonio?

Berikut 3 calon pembalap tim Valentino Rossi di MotoGP 2027, mengutip dari The Race:

1. Nicolo Bulega

Nicolo Bulega berpeluang tampil di MotoGP 2027.

Nicolo Bulega merupakan rider Aruba Ducati di World Superbike (WSBK) 2026. Di lima seri awal WSBK 2026, Nicolo Bulega selalu meraih kemenangan!

Di klasemen sementara WSBK 2026, Nicolo Bulega menempati puncak klasemen WSBK 2026 dengan 310 angka, unggul 95 poin atas Iker Lecuona di posisi dua. Selain mengaspal di WSBK 2026, Nicolo Bulega juga berstatus test rider Ducati.

Ia sempat menggantikan posisi Marc Marquez yang absen di dua race pamungkas MotoGP 2025, tepatnya di Portugal dan Valencia. Melihat sederet pengalaman di atas, Nicolo Bulega bisa dijajal membela Pertamina Enduro VR46 Racing Team di MotoGP 2027.