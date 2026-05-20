5 Makanan Penyebab Berat Badan Sulit Turun Versi Ade Rai, Nomor 1 Pantang Dikonsumsi Berlebihan saat Diet!

ADA 5 makanan penyebab berat badan sulit turun versi Ade Rai yang menarik untuk dibahas. Ya, mantan atlet binaraga itu kerap kali membagikan tips untuk hidup sehat, termasuk cara menghindari makanan yang berpotensi menyulitkan program diet.

Memiliki tubuh bugar dan berotot di usia kepala lima membuktikan bahwa Ade Rai sangat disiplin dalam menjaga pola hidup.. Bagi Anda yang sedang berjuang memangkas lemak tubuh namun tak kunjung berhasil, bisa jadi Anda masih sering mengonsumsi makanan pemicu jarum timbangan mandek.

Menurut Ade Rai, ada beberapa jenis makanan yang kerap dianggap biasa, namun justru menjadi batu sandungan terbesar dalam menurunkan berat badan. Apa saja makanan tersebut?

Berikut 5 Makanan Penyebab Berat Badan Sulit Turun Versi Ade Rai:

1. Mi atau Pasta

Pasta carbonara (shutterstock)

Makanan ini menempati urutan pertama dan sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Banyak orang memilih menyantap mi atau pasta sebagai alternatif pengganti nasi saat sedang diet, dengan harapan kalori yang masuk lebih sedikit.

Faktanya, menurut Ade Rai, anggapan ini keliru. Mi dan pasta yang berbahan dasar tepung terigu justru berpotensi besar menaikkan berat badan Anda.

2. Kue

kue tiramisu (Freepik)

Menyantap kue tradisional, kue basah, kue kering, kue tart, hingga sereal sudah menjadi kebiasaan sarapan atau camilan harian di Indonesia. Tanpa disadari, makanan yang dianggap sekadar "camilan penunda lapar" ini menjadi biang kerok gagal diet.

Jika dihitung bersama makan besar, seseorang bisa makan hingga 7 sampai 9 kali dalam sehari akibat kebiasaan mengemil kue ini.