HOME SPORTS MOTOGP

3 Pembalap Top Dunia dengan Kemenangan Beruntun Terbanyak di MotoGP, Nomor 1 Dipegang Marc Marquez

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |20:16 WIB
3 Pembalap Top Dunia dengan Kemenangan Beruntun Terbanyak di MotoGP, Nomor 1 Dipegang Marc Marquez
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
ADA tiga pembalap top dunia dengan kemenangan beruntun terbanyak di MotoGP yang menarik untuk dibahas. Salah satu rider yang masuk dalam daftar ini adalah sang juara dunia MotoGP 2025, yakni Marc Marquez!

Meraih satu kemenangan saja di kelas utama (premier) Grand Prix sudah menjadi tugas yang sangat berat. Statistik mencatat, dari 124 pembalap yang pernah merasakan podium tertinggi sepanjang sejarah kelas premier, 51 pembalap di antaranya hanya mampu menang satu kali seumur hidup mereka.

Bahkan, pembalap tangguh seperti Aleix Espargaro harus menunggu hingga 11 tahun untuk menang, sementara Collin Edwards yang berkarier selama 12 tahun dan mengoleksi 12 podium justru tidak pernah mencicipi kemenangan satu kali pun.

Namun, di tengah ketatnya persaingan, ada segelintir rider elite yang mampu tampil sangat dominan hingga mencetak kemenangan beruntun (back-to-back) lebih dari lima kali sejak era modern MotoGP dimulai pada tahun 2002. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pembalap Top Dunia dengan Kemenangan Beruntun Terbanyak di MotoGP:

1. Marc Marquez (10 Kemenangan Beruntun)

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

Nama Marc Marquez bertengger di urutan teratas sebagai pemilik rekor kemenangan beruntun terbanyak yang belum terpecahkan di era modern. Saat berstatus sebagai pembalap tahun kedua pada musim 2014 bersama Repsol Honda, pembalap berjuluk The Baby Alien ini mengamuk dengan menyapu bersih 10 seri pembuka (Qatar, Amerika Serikat, Argentina, Spanyol, Prancis, Italia, Catalunya, Belanda, Jerman, dan Indianapolis) secara berturut-turut.

Rentetan kemenangan beruntun Marquez baru terhenti di seri ke-11 di Brno, Ceko, saat rekan setimnya, Dani Pedrosa, keluar sebagai pemenang. Tak hanya itu, Marquez yang memegang rekor juara dunia termuda (diraih pada 2013) ini juga sempat mencatatkan 7 kemenangan beruntun pada musim 2025 lalu saat membela Ducati Lenovo (Aragon, Italia, Belanda, Jerman, Ceko, Austria, dan Hungaria).

Rekor 10 kemenangan beruntun Marquez ini sekaligus menyamai catatan legenda masa lalu seperti Mick Doohan (1997) dan Giacomo Agostini (1968, 1969, 1970).

 

