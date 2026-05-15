Kisah Cinta Miguel Oliveira, dari Sahabat Kecil hingga Persunting Adik Tiri ke Pelaminan

PANGGUNG MotoGP tidak hanya menyajikan drama kecepatan dan persaingan aspal yang sengit. Di balik helm dan baju balapnya, pembalap kenamaan Portugal, Miguel Oliveira, menyimpan narasi romansa yang tergolong tak lazim namun penuh kehangatan.

Nama Oliveira sempat menjadi buah bibir dunia saat ia mengumumkan hubungannya dengan Andreia Pimenta, sosok yang tak lain adalah adik tirinya sendiri. Ikatan cinta mereka bukanlah cinta pada pandangan pertama, melainkan sebuah rasa yang tumbuh perlahan dari kedekatan keluarga.

Andreia merupakan putri dari istri kedua ayah Miguel. Tumbuh besar di bawah atap yang sama sejak kecil, hubungan mereka awalnya murni persahabatan sebelum akhirnya berkembang menjadi cinta yang mendalam.

1. Rahasia Belasan Tahun yang Tersimpan Rapi

Salah satu fakta paling mengejutkan dari pasangan ini adalah kemampuan mereka dalam menjaga privasi. Miguel dan Andreia ternyata berhasil merajut kasih secara sembunyi-sembunyi selama 11 tahun tanpa terendus oleh media maupun publik.

Mereka memilih untuk mematangkan perasaan terlebih dahulu sebelum akhirnya berani melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Miguel Oliveira dan Andreia Pimenta foto ig @88migueloliveira

Setelah mengantongi restu penuh dari kedua orang tua mereka, Oliveira akhirnya mempublikasikan hubungan tersebut. Mengenai proses transisi perasaan tersebut, Oliveira sempat berbagi cerita.

"Sebelum ada cinta, terdapat persahabatan yang luar biasa. Kami tumbuh bersama,” ungkap mantan pembalap MotoGP tersebut sebagaimana dikutip dari News.com.au.