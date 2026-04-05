Menanti Panggilan Merah Putih, Sabar/Reza Incar Slot Debut di Piala Thomas 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |16:54 WIB
Menanti Panggilan Merah Putih, Sabar/Reza Incar Slot Debut di Piala Thomas 2026
Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
JAKARTA – Pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, secara terang-terangan mengungkapkan ambisi besar mereka untuk membela Tanah Air di ajang Piala Thomas 2026. Duet yang tengah naik daun ini bertekad menembus skuad inti demi membuktikan kapasitas mereka dalam turnamen beregu putra paling bergengsi di dunia tersebut.

Sesuai jadwal, Piala Thomas dan Uber 2026 akan berlangsung pada 24 April hingga 3 Mei 2026 di Horsens, Denmark. Tim Indonesia tergabung dalam Grup D bersama Thailand, Prancis, dan Aljazair.

Meski hasil undiannya sudah diketahui dan turnamen akan segera berlangsung di akhir bulan, sampai saat ini PBSI belum mengumumkan skuad resminya. Tentunya, federasi akan mengirim pemain terbaiknya demi misi membawa pulang piala ke Ibu Pertiwi.

Kekuatan utama Indonesia saat ini bisa dibilang terletak pada sektor ganda putra. Sabar/Reza pun menjadi salah satu pasangan terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini.

1. Harapan Melakoni Debut di Horsens

Karena itu, Sabar bertekad bisa menembus skuad Indonesia bersama Reza di Piala Thomas 2026. Mereka ingin mengukir debut di ajang bergengsi tersebut.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

“Belum pernah (main di Piala Thomas). Jadi tentu berharap bisa debut,” kata Sabar saat ditemui awak media di Pelatnas PBSI, dikutip Minggu (5/4/2026).

Lebih lanjut, Sabar mengungkapkan telah memiliki persiapan khusus bersama Reza untuk berjaga-jaga dipanggil ke skuad Indonesia di Piala Thomas 2026. Mereka bersiap untuk mengantisipasi situasi dipanggil mendadak seperti saat SEA Games terakhir.

 

