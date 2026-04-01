Kisah Mantan Ganda Putri Supercantik Tania Oktaviani Kusumah, Sempat Diskorsing hingga Putuskan Keluar Pelatnas PBSI

KISAH mantan ganda putri supercantik Tania Oktaviani Kusumah yang sempat diskorsing hingga putuskan keluar Pelatnas PBSI menarik untuk dibahas. Ya, perjalanan karier atlet kelahiran Bandung, 13 Oktober 1998 ini tidak selalu berjalan mulus. Di balik prestasi yang pernah diukirnya, Tania harus melewati fase sulit sebelum akhirnya memilih jalan hidup baru yang jauh dari hiruk-pikuk Pelatnas Cipayung.

Jebolan PB Djarum ini sempat digadang-gadang menjadi penerus ganda putri masa depan setelah sukses menyabet gelar Indonesia International Challenge 2018 dan Russian Open 2019. Sayangnya, dinamika di pusat pelatihan nasional mengubah segalanya.

1. Keputusan Gantung Raket

Karier Tania di skuad Merah Putih mulai goyah pada tahun 2020. Selain persaingan ketat di sektor ganda putri yang menuntut konsistensi tinggi, Tania sempat terjerat kasus indisipliner.

Pelanggaran aturan tersebut berujung pada sanksi skorsing selama tiga bulan yang membuatnya harus dipulangkan ke klub asalnya. Setelah masa hukuman berakhir, situasi tidak lantas membaik. Pada April 2021, melalui akun media sosial pribadinya, Tania secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari Pelatnas PBSI.

Tania Oktaviani Kusumah

Keputusan ini sempat mengejutkan para penggemar, mengingat usianya yang masih sangat produktif untuk bersaing di level internasional. Namun, Tania tampaknya sudah membulatkan tekad untuk mencari kebahagiaan di luar tembok asrama Cipayung.

2. Kehidupan Baru di Swiss

Pasca-keluar dari Pelatnas, Tania memulai babak baru dalam kehidupan pribadinya. Ia resmi dipersunting oleh Rehan Diaz, sesama mantan atlet bulu tangkis.