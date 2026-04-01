Kisah Perjalanan Pebulu Tangkis Handoko Yusuf, Putuskan Hijrah ke Amerika Serikat Usai Keluar dari PB Djarum

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |17:02 WIB
Kisah Perjalanan Pebulu Tangkis Handoko Yusuf, Putuskan Hijrah ke Amerika Serikat Usai Keluar dari PB Djarum
Handoko Yusuf kala berlaga. (Foto: Dokumen pribadi Handoko Yusuf)
KISAH perjalanan pebulu tangkis, Handoko Yusuf, menarik diulas. Sebab, dia putuskan hijrah ke Amerika Serikat usai keluar dari PB Djarum.

Keputusan Handoko Yusuf memperpanjang daftar pebulu tangkis Indonesia yang putuskan hijrah ke luar negeri. Langkah ini diambil karena para pemain kerap kalah saing dengan pebulu tangkis lain di Tanah Air.

Handoko Yusuf Wijayanto. (Foto: Dok Pribadi Handoko Yusuf Wijayanto)

1. Kiprah Manis hingga Pernah Kalahkan Li Shi Feng

Nama Handoko Yusuf mungkin tak setenar pebulu tangkis lainnya. Sebab, pemain kelahiran Jakarta pada 26 April 1999 ini tak pernah menembus pelatnas PBSI.

Namun, Handoko Yusuf merupakan pemain jebolan PB Djarum. Dia biasa bermain di sektor tunggal putra.

Meski tak pernah bernaung di pelatnas PBSI, kiprah manis tetap diukirnya. Dia bahkan pernah kalahkan salah satu tunggal putra top China, yakni Li Shi Feng.

Momen itu tepatnya terjadi di perempatfinal Malaysia International Junior Open 2017. Saat itu, duel sengit harus dihadapi Handoko Yusuf. Namun, dia bisa menang usai bertarung rubber game dengan skor 20-22, 21-15, dan 21-17.

"Saya tidak expect saat itu bisa mengalahkan Li Shi Feng. Saya sempat kaget karena saat itu belum pernah bertemu Li Shi Feng. Tapi yang paling tidak menyangka adalah pemain yang pernah saya kalahkan ini ternyata sekarang jadi pemain top level dunia," ucap Handoko kepada Okezone, pada awal 2025.

Bukan hanya Li Shi Feng yang sukses dikalahkan Handoko. Dia juga pernah bungkam nama-nama besar lain, seperti Jia Heng Jason Teh (Singapura) dan Ng Tze Yong (Malaysia).

 

Kisah Lucu Hendra Setiawan, Diprotes sang Istri Gara-Gara Lebih Sibuk meski Sudah Pensiun!
Kisah Leo/Daniel, Juara Dunia Junior Berjuluk The Babies yang Kembali Berpasangan Usai Berpisah 1 Tahun
Kisah Legenda Bulu Tangkis Taufik Hidayat, Peraih Emas Olimpiade yang Pilih Mundur dari Pelatnas PBSI
Kisah Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Belum Mau Ikuti Jejak Hendra Setiawan Jadi Pelatih karena Keluarga
PBSI Ungkap Penyebab Leo/Daniel Reuni dan Bagas Maulana Gandeng Duet Baru
Kisah Ye Zhaoying, Rival Abadi Susy Susanti yang Namanya Dihapus dari Lembaran Sejarah China
