Kisah Perjalanan Pebulu Tangkis Handoko Yusuf, Putuskan Hijrah ke Amerika Serikat Usai Keluar dari PB Djarum

KISAH perjalanan pebulu tangkis, Handoko Yusuf, menarik diulas. Sebab, dia putuskan hijrah ke Amerika Serikat usai keluar dari PB Djarum.

Keputusan Handoko Yusuf memperpanjang daftar pebulu tangkis Indonesia yang putuskan hijrah ke luar negeri. Langkah ini diambil karena para pemain kerap kalah saing dengan pebulu tangkis lain di Tanah Air.

1. Kiprah Manis hingga Pernah Kalahkan Li Shi Feng

Nama Handoko Yusuf mungkin tak setenar pebulu tangkis lainnya. Sebab, pemain kelahiran Jakarta pada 26 April 1999 ini tak pernah menembus pelatnas PBSI.

Namun, Handoko Yusuf merupakan pemain jebolan PB Djarum. Dia biasa bermain di sektor tunggal putra.

Meski tak pernah bernaung di pelatnas PBSI, kiprah manis tetap diukirnya. Dia bahkan pernah kalahkan salah satu tunggal putra top China, yakni Li Shi Feng.

Momen itu tepatnya terjadi di perempatfinal Malaysia International Junior Open 2017. Saat itu, duel sengit harus dihadapi Handoko Yusuf. Namun, dia bisa menang usai bertarung rubber game dengan skor 20-22, 21-15, dan 21-17.

"Saya tidak expect saat itu bisa mengalahkan Li Shi Feng. Saya sempat kaget karena saat itu belum pernah bertemu Li Shi Feng. Tapi yang paling tidak menyangka adalah pemain yang pernah saya kalahkan ini ternyata sekarang jadi pemain top level dunia," ucap Handoko kepada Okezone, pada awal 2025.

Bukan hanya Li Shi Feng yang sukses dikalahkan Handoko. Dia juga pernah bungkam nama-nama besar lain, seperti Jia Heng Jason Teh (Singapura) dan Ng Tze Yong (Malaysia).