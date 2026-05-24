Kisah Fenomenal Tony Gunawan, Satu-satunya Legenda Bulu Tangkis yang Jadi Juara Dunia di Dua Negara Berbeda

KISAH fenomenal Tony Gunawan, satu-satunya legenda bulu tangkis yang jadi juara dunia di dua negara berbeda menarik untuk dibahas. Ya, pebulu tangkis kelahiran Indonesia ini sukses menorehkan tinta emas yang berada di luar nalar sejarah tepok bulu sebagai satu-satunya pebulu tangkis yang mampu merengkuh gelar juara dunia di bawah bendera dua negara yang berbeda.

Prestasi luar biasa tersebut diukir Tony saat dirinya sukses naik ke podium tertinggi Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis bersama Indonesia dan kemudian mengulanginya lagi bersama Amerika Serikat. Keberhasilan unik ini menjadi bukti nyata betapa jenius dan adaptifnya kualitas permainan yang dimiliki sang maestro di atas lapangan.

1. Awal Mula Kejayaan

Gerbang rekor bersejarah Tony Gunawan dibuka pada pergelaran Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2001 yang berlangsung di Sevilla, Spanyol. Kala itu, Tony yang bertarung di sektor ganda putra berpasangan dengan Halim Haryanto tampil begitu dominan sejak awal turnamen demi mengharumkan nama Indonesia.

Di partai puncak, duet andalan Merah Putih ini ditantang oleh ganda putra tangguh asal Korea Selatan, Ha Tae-kwon/Kim Dong-moon. Tanpa ampun, Tony/Halim menyudahi perlawanan sengit tersebut lewat kemenangan telak dua gim langsung dengan skor yang sangat mencolok di era poin klasik, yakni 15-0 dan 15-3.

Hendra Setiawan bersama Tony Gunawan. (Foto: Instagram/hendrasansan)

2. Hijrah ke Amerika Serikat

Empat tahun berselang, roda kehidupan membawa Tony Gunawan mengambil keputusan besar untuk berpindah kewarganegaraan dari Indonesia ke Amerika Serikat. Kendati sempat dinilai telah melewati masa keemasannya, magis Tony ternyata belum pudar pada ajang Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2005.