2 Pemenang Balapan Moto3 2026 Dilewati Veda Ega Pratama di Klasemen Sementara

Veda Ega Pratama untuk sementara mengungguli dua pembalap yang sudah meraih kemenangan di Moto3 (Foto: Instagram/@veda_54)

DUA pemenang balapan di Moto3 2026 sukses dilewati Veda Ega Pratama di klasemen sementara hingga seri keenam. Mereka adalah Guido Pini dan David Almansa!

Penampilan Veda Ega di Moto3 2026 terus mencuri perhatian. Apalagi, pembalap Honda Team Asia itu mampu tampil apik dan mencatatkan hasil yang terbilang konsisten.

1. Posisi 5 Klasemen

Veda Ega Pratama naik podium di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

Ditambah, Veda Ega berhasil naik podium pada seri kedua, Moto3 Brasil 2026, dengan finis ketiga. Sisanya, ia hanya sekali gagal finis akibat kecelakaan di Moto3 Amerika Serikat 2026 di Sirkuit COTA.

Konsistensi itu membawa Veda Ega naik ke posisi lima klasemen sementara Moto3 2026. Ia mencatatkan 58 poin, sama seperti koleksi Marco Morelli yang berada tepat di atasnya.

Hebatnya, Veda merupakan rookie terbaik untuk sementara waktu. Ia unggul dari tujuh pendatang baru lainnya termasuk sang rekan setim Zen Mitani di klasemen.

Fakta menarik lainnya, Veda mengungguli dua nama yang sudah meraih kemenangan di Moto3 2026. Mereka adalah Almansa dan Pini!