Curhat Pilu Pebulu Tangkis Supercantik Nami Matsuyama Usai Cedera Parah di Final Vietnam International Challenge 2026

PEBULU tangkis supercantik, Nami Matsuyama, curhat pilu usai cedera parah kala berlaga di final Vietnam International Challenge 2026. Dia meluapkan perasaan yang campur aduk usai alami nasib nahas ini.

Nami pun memastikan bakal memberi kabar terbaru soal kondisi cederanya usai jalani pemeriksaan di Jepang. Dia pun takkan menyerah untuk segera pulih dan kembali bertanding.

1. Cedera Parah

Ya, nasib pilu dialami Nami Matsuyama kala tanding di Vietnam International Challenge 2026 pada pekan lalu. Sejatinya, dia dan pasangan bermainnya, yakni Hiroki Midorikawa, berhasil bekerja apik hingga lolos ke final.

Sayang, tinggal selangkah lagi rebut gelar juara, Nami justru alami cedera. Dia sampai mengerang kesakitan hingga terkapar di lapangan sambil memegangi dengkul di kaki kirinya.

Nami Matsuyama pun akhirnya dilarikan ke pusat kesehatan sembari ditandu tim medis. Pada akhirnya, dia dan Hiroki harus mundur dari ajang tersebut dan merelakan gelar juara.