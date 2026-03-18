Hasil Orleans Masters 2026: Adnan/Indah Dihentikan Ganda Campuran Jepang di Babak Pertama

ORLEANS – Langkah pasangan ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, terpaksa terhenti di babak awal Orleans Masters 2026. Perjuangan mereka harus berakhir setelah menyerah dari wakil Jepang, Yuta Watanabe/Maya Taguchi, melalui pertarungan sengit tiga gim dengan skor tipis 24-26, 21-14, dan 21-23 di babak pertama turnamen super 300 tersebut.

Pertemuan kedua pasangan ini tersaji di babak 32 besar yang berlangsung sangat ketat. Laga tersebut digelar di Palais des Sports, Orléans, Prancis, pada Rabu (18/3/2026).

Jalannya Pertandingan

Adnan/Indah berusaha menampilkan performa terbaiknya saat menghadapi Yuta/Maya pada gim pertama. Namun, sejak awal laga, tidak mudah bagi pasangan Indonesia ini untuk meladeni pola permainan taktis yang diterapkan oleh duet Jepang tersebut.

Pada awal gim, Adnan/Indah sempat tertinggal 1-3 dari Yuta/Maya. Meski tertinggal, pasangan Merah Putih ini terus berusaha keras untuk segera membalikkan keadaan demi mencuri keunggulan di interval pertama.

Upaya tersebut membuahkan hasil saat Adnan/Indah mampu berbalik unggul atas Yuta/Maya dengan poin 10-9. Adnan/Indah pun berjuang ekstra keras untuk mempertahankan momentum keunggulan mereka hingga poin-poin kritis.

Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil. (Foto: PBSI)

Sayangnya, Adnan/Indah harus mengakui ketangguhan Yuta/Maya di gim pembuka ini melalui drama setting. Keberuntungan belum berpihak pada Indonesia setelah mereka takluk dengan poin tipis 24-26.

Memasuki gim kedua, Adnan/Indah tampil jauh lebih agresif guna membalas kekalahan mereka di gim sebelumnya. Mereka langsung menekan sejak awal laga dan tidak membiarkan Yuta/Maya mengembangkan permainan.