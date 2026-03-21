Hasil Semifinal Orleans Masters 2026: Rachel/Febi Dihentikan Pasangan Jepang

ORLEANS – Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum harus menghentikan langkahnya di semifinal Orleans Masters 2026 Super 300. Mereka takluk dari Sumire Nakade/Miyu Takahashi dengan poin 10-21 dan 20-22.

Bermain di Palais Des Sports, Orleans, Prancis, Sabtu (21/3/2026) sore WIB, Rachel/Febi endapatkan perlawanan ketat dari Sumire/Miru. Saat ini mereka tertinggal 1-3 dari Nakade/Takahashi.

Rachel/Febi berusaha terus mengejar ketertinggalannya dari lawan. Akan tetapi, mereka masih tertinggal kini dengan skor 6-8 dari Nakade/Takahashi.

Dalam gim pertama, Rachel/Febi harus mengakui ketangguhan lawan. Mereka kalah 10-21 dari Nakade/Takahashi.

Dalam gim kedua, Rachel/Febi coba bangkit untuk membalas kekalahan dari Nakade/Takahashi. Hal itu membuat mereka bermain cukup agresif.