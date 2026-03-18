Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Orleans Masters 2026: Dejan/Bernadine Bungkam Wakil India dan Amankan Tiket 16 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |16:51 WIB
Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya. (Foto: PBSI)
A
A
A

ORLEANS – Pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana, sukses melangkah ke babak 16 besar Orleans Masters 2026. Kepastian tersebut didapat setelah mereka berhasil menumbangkan perlawanan wakil India, Dhruv Kapila/Tanisha Crasto, melalui kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-18.

Pertemuan kedua pasangan ini tersaji di babak 32 besar yang berlangsung sengit. Laga babak pertama tersebut digelar di Palais des Sports, Orléans, Prancis, pada Rabu (18/3/2026) waktu setempat.

Jalannya Pertandingan

Dejan/Bernadine dan Dhruv/Tanisha menunjukkan pola permainan yang cukup agresif sejak awal gim pertama dimulai. Intensitas serangan yang tinggi dari kedua belah pihak membuat jalannya pertandingan antara kedua pasangan berjalan sangat ketat.

Pada awal laga, Dejan/Bernadine sempat tertinggal tipis dengan skor 4-5 dari sang lawan. Mereka pun terus berusaha memberikan tekanan demi mengejar ketertinggalan poin dari duet Dhruv/Tanisha.

Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana (Foto: X/@INABadminton)
Memasuki pertengahan gim, Dejan/Bernadine perlahan mulai bermain lebih tenang dan taktis. Strategi ini membuahkan hasil saat mereka berhasil berbalik unggul atas Dhruv/Tanisha dengan kedudukan 14-13.

Hingga akhirnya, Dejan/Bernadine sukses memetik hasil manis di gim pembuka ini. Kemenangan gim pertama dipastikan setelah mereka menaklukkan lawan dengan skor cukup meyakinkan, 21-14.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement