Kisah Phasita Wathanayomnaporn, Eks Pebulu Tangkis Thailand Kini Jadi Pelatih Tercantik di Dunia

Simak kisah Phasita Wathanayomnaporn yang kini jadi pelatih tercantik di dunia (Foto: Instagram/@ps.pukky)

KISAH Phasita Wathanayomnaporn menarik untuk diulas. Sebab, eks pebulu tangkis tersebut kini malah jadi pelatih tercantik di dunia!

Nama Wathanayomnaporn mungkin tidak terlalu familiar di telinga penggemar bulu tangkis dunia dan Indonesia. Betapa tidak, perempuan asal Thailand itu tidak memiliki prestasi mentereng.

1. Gantung Raket

Wathanayomnaporn hanya pernah mengikuti turnamen internasional seperti Sri Lanka Open 2014 dan Thailand International 2014. Setelah itu, ia memilih gantung raket di usia muda.

Turnamen terakhir yang diikutinya adalah World University Championship pada 2016. Itu pun, ia hanya melaju hingga perempatfinal di nomor beregu.

2. Jadi Pelatih di Usia Muda

Setelah itu, Wathanayomnaporn tak lagi terlihat mengayunkan raketnya sebagai pemain. Siapa sangka, ia justru banting setir menjadi pelatih di usia yang begitu muda yakni 20-an tahun.

Penampilannya mencuri perhatian saat mendampingi tim bulu tangkis Unimax pada Kejuaraan Bulu Tangkis Junior Thailand 2020. Menurut Thai Rath Sport, Wathanayomnaporn memang jadi pelatih di tim tersebut!