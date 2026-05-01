HOME SPORTS NETTING

Kisah Phasita Wathanayomnaporn, Eks Pebulu Tangkis Thailand Kini Jadi Pelatih Tercantik di Dunia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |15:12 WIB
Simak kisah Phasita Wathanayomnaporn yang kini jadi pelatih tercantik di dunia (Foto: Instagram/@ps.pukky)
KISAH Phasita Wathanayomnaporn menarik untuk diulas. Sebab, eks pebulu tangkis tersebut kini malah jadi pelatih tercantik di dunia!

Nama Wathanayomnaporn mungkin tidak terlalu familiar di telinga penggemar bulu tangkis dunia dan Indonesia. Betapa tidak, perempuan asal Thailand itu tidak memiliki prestasi mentereng.

1. Gantung Raket

Phasita Wathanayomnaporn (Foto: Instagram/@ps.pukky)

Wathanayomnaporn hanya pernah mengikuti turnamen internasional seperti Sri Lanka Open 2014 dan Thailand International 2014. Setelah itu, ia memilih gantung raket di usia muda.

Turnamen terakhir yang diikutinya adalah World University Championship pada 2016. Itu pun, ia hanya melaju hingga perempatfinal di nomor beregu.

2. Jadi Pelatih di Usia Muda

Setelah itu, Wathanayomnaporn tak lagi terlihat mengayunkan raketnya sebagai pemain. Siapa sangka, ia justru banting setir menjadi pelatih di usia yang begitu muda yakni 20-an tahun.

Penampilannya mencuri perhatian saat mendampingi tim bulu tangkis Unimax pada Kejuaraan Bulu Tangkis Junior Thailand 2020. Menurut Thai Rath Sport, Wathanayomnaporn memang jadi pelatih di tim tersebut!

 

Berita Terkait
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Terlibat Cinlok di Lapangan hingga Menikah, Nomor 1 Dijuluki Pasangan Emas!
Kisah Bidadari Supercantik Denmark Alexandra Boje, Jalin Kisah Asmara dengan Rekan Duetnya di Sektor Ganda Campuran
Indonesia Tersingkir di Fase Grup Piala Thomas 2026, Bukti Asia Tak Lagi Kekuatan Utama di Bulu Tangkis?
Kisah Pahit Ye Zhaoying, Eks Rival Susy Susanti yang Dibuang China karena Skandal di Olimpiade
Kisah Mantan Pebulu Tangkis Supercantik Masita Mahmudin, Sukses Jadi Pelatih di Luar Negeri Usai Keluar dari Pelatnas PBSI
Kisah Asmara Beda Negara Pebulu Tangkis Cantik Indonesia Rusydina Antardayu dengan Pebulu Tangkis asal Malaysia
