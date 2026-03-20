HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Orleans Masters 2026: Leo/Bagas Melaju, Raymond/Joaquin Kandas!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |19:12 WIB
Hasil Perempatfinal Orleans Masters 2026: Leo/Bagas Melaju, Raymond/Joaquin Kandas!
Nasib berbeda dialami dua ganda putra Indonesia di Perempatfinal Orleans Masters 2026 di mana Leo/Bagas melaju (Foto: X/@INABadminton)
ORLEANS – Nasib berbeda dialami dua ganda putra Indonesia di Perempatfinal Orleans Masters 2026. Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana melaju sementara Raymond Indra/Nikolaus Joaquin kandas!

Bermain di Palais Des Sports, Orleans, Prancis, Jumat (20/3/2026) malam WIB, Leo/Bagas menundukkan Hariharan Amsakarunan/M.R Arjun, 21-12 dan 22-20. Sedangkan, Raymond/Joaquin dipulangkan oleh Christian Kjaer/Rasmus Kjaer, 18-21, 21-12, dan 14-21.

Leo Rolly/Rian Ardianto di BATC 2026. (Foto: PBSI)

Leo/Bagas sempat tertinggal di awal pertandingan gim pertama. Namun, jawatan Thailand Masters 2026 itu langsung membalikkan keadaan.

Permainan cepat dari Leo/Bagas membuat Amsakarunan/Arjun kewalahan. Hasilnya, Leo/Bagas unggul pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-8.

Setelah rehat, duet Indonesia terus memaksimalkan setiap kesempatan. Poin beruntun diraih oleh Leo/Bagas hingga pengujung laga.

Akhirnya, Leo/Bagas berhasil menutup laga gim pertama dengan kemenangan 21-12. Berlanjut pada gim kedua, Leo/Bagas tampil agresif.

Namun Amsakarunan/Arjun juga bermain cepat. Mereka bahkan berhasil unggul berkali-kali hingga jeda interval gim kedua. Duet India itu unggul dengan skor 11-10.

Selepas itu, Leo/Bagas mengejar dengan permainan cepat dan pukulan menyilang. Taktik ini efektif untuk meredam permainan Amsakarunan/Arjun.

 

