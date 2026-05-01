5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Terlibat Cinlok di Lapangan hingga Menikah, Nomor 1 Dijuluki Pasangan Emas!

Berikut lima atlet bulu tangkis dunia yang terlibat cinta lokasi di lapangan hingga menikah (Foto: Instagram/@liuyuchen88888)

Jodoh memang salah satu misteri kehidupan. Tapi, bagi seorang atlet, belahan jiwa bisa saja ditemui di lapangan atau lokasi pertandingan karena seringnya menghabiskan waktu bersama-sama.

Para pebulu tangkis dalam artikel ini contohnya. Mereka terlibat cinta lokasi hingga akhirnya menikah dan hidup berbahagia. Siapa saja?

1. Alan Budikusuma – Susy Susanti

Pasangan satu ini sama-sama mencatatkan sejarah di Barcelona, Spanyol, pada Olimpiade 1992. Susy lebih dulu meraih medali emas di nomor tunggal putri, lalu diikuti Alan di tunggal putra.

Ternyata, emas Olimpiade itu jadi salah satu syarat dari orangtua Alan untuk pacaran bahkan menikah dengan Susy! Keduanya lalu mengikat janji suci pada 1997 dan membangun bisnis bersama usai pensiun.

2. Rinov Rivaldy – Vania Arianti Sukoco

Pasangan satu ini sempat turun sebagai duet di ganda campuran pada 2016. Lalu, setelah itu mereka dipecah. Rinov gonta-ganti pasangan saat di Pelatnas PBSI, sementara Vania sempat turun di ganda putri.

Siapa sangka, benih cinta tumbuh di hati keduanya. Rinov dan Vania berpacaran dan akhirnya menikah pada 6 Desember 2025.

3. Muhammad Rian Ardianto – Ribka Sugiarto

Pasangan satu ini memang tidak pernah turun sebagai duet. Tapi, kebersamaan di Pelatnas PBSI menumbuhkan benih cinta di hati Rian dan Ribka.

Keduanya lalu memutuskan menikah di Jawa Tengah pada 28 September 2024. Kini, Rian dan Ribka sudah dikaruniai seorang anak yang lahir pada Juli 2025.