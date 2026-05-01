Jadwal Tim Indonesia vs Korea Selatan di Semifinal Piala Uber 2026: Putri KW Dkk Hadapi Lawan Berat!

Jadwal Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Tim Bulu Tangkis Korea Selatan di Semifinal Piala Uber 2026 sudah diketahui
HORSENS – Jadwal Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Tim Bulu Tangkis Korea Selatan di Semifinal Piala Uber 2026 sudah diketahui. Merah Putih jelas akan menghadapi lawan berat!

Turnamen Piala Thomas dan Uber 2026 sudah memasuki babak semifinal. Empat besar itu akan digelar pada Sabtu 2 Mei 2026 mulai sore hingga malam WIB.

Tim Bulu Tangkis Indonesia di PIala Uber 2026 (Foto: X/@INABadminton)

Indonesia gugur lebih dulu di fase grup Piala Thomas. Namun, Srikandi Merah Putih menjaga harapan membawa pulang gelar juara dengan melaju hingga semifinal di Piala Uber 2026.

1. Hadapi Korea Selatan

Putri Kusuma Wardani (Putri KW) dan kawan-kawan tembus ke empat besar usai mengalahkan Tim Bulu Tangkis Denmark 3-1 di perempatfinal. Kemenangan mampu diraih pada dua nomor tunggal putri dan satu ganda putri.

Lawan berat sudah menanti di semifinal yakni Korea Selatan. An Se-young dan kawan-kawan termasuk negara yang kuat di sektor putri tidak hanya tunggal tetapi juga ganda.

Bahkan, ujian sudah akan dihadapi Putri KW sebagai tunggal putri pertama. Ia tentu akan langsung menghadapi An Se-young yang notabene peringkat satu dunia dan tengah menggila di sejumlah turnamen.

Bergeser ke tunggal kedua dan seterusnya, Korea unggul telak dari segi peringkat. Kim Ga-eun dan Sim Yu-jin ada di urutan 16 serta 19. Sementara, di Indonesia, Thalita Ramadhani Wiryawan ada di urutan 65 dan Ni Kadek Dhinda Amartya menghuni posisi 70 dunia.

 

