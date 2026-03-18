Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Orleans Masters 2026: Amri/Nita Amankan Tempat di 16 Besar Usai Sikat Wakil Thailand

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |18:46 WIB
Hasil Orleans Masters 2026: Amri/Nita Amankan Tempat di 16 Besar Usai Sikat Wakil Thailand
Ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (Foto: PBSI)
A
A
A

ORLEANS – Pasangan ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, sukses melangkah ke babak 16 besar Orleans Masters 2026. Kepastian tersebut diraih usai mereka menumbangkan perlawanan sengit wakil Thailand, Phuwanat Horbanluekit/Benyapa Aimsaard, melalui drama tiga gim dengan skor akhir 17-21, 21-18, dan 21-16.

Pertemuan kedua pasangan ini tersaji di babak 32 besar yang berlangsung penuh determinasi. Laga tersebut digelar di Palais des Sports, Orleans, Prancis, pada Rabu (18/3/2026).

Jalannya Pertandingan

Amri/Nita mendapatkan perlawanan yang cukup ketat dari Phuwanat/Benyapa sejak gim pertama dimulai. Situasi tersebut memaksa kedua pasangan untuk tetap fokus dan tidak lengah agar tidak kehilangan poin dengan mudah di awal laga.

Pada pertengahan gim, perolehan poin Amri/Nita dan Phuwanat/Benyapa sempat berada di posisi imbang 8-8. Keduanya pun terlihat saling menekan demi bisa mengumpulkan poin demi poin untuk mengamankan interval.

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (PBSI)
Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (PBSI)

Phuwanat/Benyapa kemudian berhasil mengambil kendali permainan dan unggul atas Amri/Nita dengan skor 18-16. Meski Amri/Nita masih menunjukkan semangat tinggi untuk mengejar ketertinggalan, lawan tetap tampil solid.

Pada akhirnya, Amri/Nita harus mengakui ketangguhan Phuwanat/Benyapa di gim pembuka. Skuad Merah Putih terpaksa menyerahkan gim pertama setelah takluk dengan poin 17-21.

Memasuki gim kedua, Amri/Nita mencoba bangkit untuk memperpanjang napas pertandingan. Mereka tampil lebih menekan sejak awal hingga mampu unggul sementara atas Phuwanat/Benyapa dengan skor 4-1.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement