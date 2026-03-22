HOME SPORTS NETTING

Kandas di Perempatfinal Orleans Masters 2026, Raymond/Joaquin: Jadi Bahan Evaluasi!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |03:22 WIB
Kandas di Perempatfinal Orleans Masters 2026, Raymond/Joaquin: Jadi Bahan Evaluasi!
Langkah Raymond Indra/Nikolaus Joaquin harus terhenti di perempatfinal Orleans Masters 2026 Super 300 (Foto: PBSI)
ORLEANS – Langkah Raymond Indra/Nikolaus Joaquin harus terhenti di perempatfinal Orleans Masters 2026 Super 300. Mereka berjanji menjadikan kekalahan itu sebagai bahan evaluasi ke depan.

Raymond/Joaquin ditumpas Christian Faust Kjær/Rasmus Kjæer dengan poin 18-21, 21-12, dan 14-21, di babak perempatfinal. Duel itu berlangsung di Palais Des Sports, Orleans, Prancis, Jumat 20 Maret 2026 malam WIB.

1. Benahi Penampilan

Raymond dan Nikolaus sudah payah lolos 16 besar All England 2026 PBSI

Raymond mengatakan cukup kecewa tidak dapat melaju ke babak semifinal Orleans Masters 2026. Ia berjanji segera membenahi penampilannya di turnamen-turnamen ke depan.

"Puji Tuhan tetap bersyukur menjalani pertandingan dengan lancar dan tanpa cedera. Walau belum diberikan kemenangan," kata Raymond dalam keterangan resmi PBSI, dikutip Minggu (22/3/2026).

"Kuncinya di start gim ketiga, kami terlalu terburu-buru dan tidak tenang. Tidak seperti di gim kedua. Ini menjadi bahan evaluasi kami ke depan bagaimana menjaga fokus di situasi rubber game," tambah pria berusia 21 tahun itu.

Raymond mengatakan perjalanannya dalam 2026 memang tidak mudah. Hal itu dikarenakan mereka tampil dalam beberapa ajang dan perlu terus meningkatkan kemampuan.

 

