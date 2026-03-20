Hasil Perempatfinal Orleans Masters 2026: Rachel/Febi ke Semifinal Usai Pulangkan Wakil Taiwan!

ORLEANS - Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum berhasil melaju ke semifinal Orleans Masters 2026 Super 300. Ganda putri Pelatnas PBSI itu mengalahkan Hsu Ya Ching/Sung Yu-Hsuan di babak perempatfinal dengan skor 21-14 dan 21-15.

Bermain di Palais Des Sports, Orleans, Prancis, Jumat (20/3/2026) sore WIB, Rachel/Febi langsung tampil trengginas sejak awal laga gim pertama. Namun, Hsu/Sung juga bermain tak kalah cekatan. Kejar-kejaran poin terjadi pada awal gim pertama.

Meski begitu, Rachel/Febi memegang keunggulan dua poin atas duet Taiwan tersebut. Hingga akhirnya, Rachel/Febi berhasil unggul pada jeda interval dengan skor 11-7.

Setelah rehat, Rachel/Febi terus mematangkan permainan untuk menjaga jarak keunggulan. Hsu/Sung sempat mengejar, tetapi tak mampu membalikkan keadaan.