Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum Pasang Target Juara Orleans Masters 2026!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |11:22 WIB
Rachel Allessya Rose dan Febi Setianingrum target juara Orleans Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

GANDA putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, senang bukan kepalang melaju ke perempatfinal Orleans Masters 2026. Unggulan Kedelapan ini pun memasang target juara Orleans Masters 2026.

Di babak 16 besar Orleans Masters 2026, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum menaklukkan wakil Taiwan Chen Su Yu/Lee Yu-Hsuan dengan skor 14-21, 21-6, dan 21-13. Pertandingan itu berlangsung di Palais Des Sports, Orleans, Prancis, Kamis 19 Maret 2026 malam WIB.

Rachel Allessya bersama Febi Setianingrum

1. Butuh Perjuangan Ekstra

Rachel Allessya Rose mengaku tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan melaju ke perempatfinal Orleans Masters 2026. Ia mengakui tidak mudah melaju ke fase ini karena butuh perjuangan tidak main-main.

"Puji Tuhan bersyukur hari ini bisa menang. Dua turnamen kemarin kami terhenti di babak pertama jadi cukup senang dengan hasilnya walaupun kalau boleh dibilang lawan belum yang berat banget tapi tidak mudah tadi. Ini cukup untuk mengembalikan kepercayaan diri," kata Rachel dalam keterangan PBSI yang diterima Okezone, Jumat (20/3/2026).

2. Siap Berbenah

Pebulu tangkis 21 tahun itu menegaskan ia dan Febi akan berbenah agar lebih baik lagi. Mereka akan melawan Hsu Ya Ching/Sung Yu-Hsuan pada Jumat (20/3/2026) pukul 16.50 WIB.

"Kami harus lebih tenang karena bolanya cepat. Dan fokusnya harus lebih jeli lagi," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement