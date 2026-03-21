Kepercayaan Diri Rachel/Febi Melambung Usai Lolos Semifinal Orleans Masters 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |11:24 WIB
Kepercayaan diri Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum berhasil melaju ke semifinal Orleans Masters 2026 (Foto: X/@INABadminton)
ORLEANS – Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum berhasil melaju ke semifinal Orleans Masters 2026 Super 300. Kelolosan tersebut melambungkan kepercayaan diri keduanya.

Dalam babak perempatfinal Orleans Masters 2026, Rachel/Febi menang atas wakil Taiwan Hsu Ya Ching/Sung Yu-Hsuan dengan poin 21-14 dan 21-15. Pertandingan itu berlangsung di Palais Des Sports, Orleans, Prancis, Jumat 20 Maret 2026 malam WIB.

1. Tidak Membiarkan Lawan

Rachel Allessya bersama Febi Setianingrum

Febi mengatakan, dirinya bersama Rachel berusaha menampilkan performa terbaik dalam laga tersebut. Mereka tidak membiarkan lawan mengembangkan permainan.

"Kami mainnya dari awal terus menekan lawan, tidak membiarkan mereka untuk berkembang. Dibanding kemarin, kami juga sudah lebih enak mainnya," kata Febi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (21/3/2026).

2. Chemistry Sudah Cukup Kuat

Sementara itu, Rachel mengatakan chemistry dengan Febi sudah cukup kuat membantu mereka saling memahami di lapangan. Hal itu tentunya menjadi modal mereka untuk menatap partai semifinal.

 

