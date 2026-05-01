Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Indonesia Tantang Korea Selatan di Semifinal Piala Uber 2026, Febriana/Meilysa: Kami Harus Konsisten!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |20:16 WIB
Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari akan berusaha tampil dengan performa terbaiknya demi meraih kemenangan (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

HORSENS – Tim Bulu Tangkis Indonesia akan menantang Tim Bulu Tangkis Korea Selatan di Semifinal Piala Uber 2026. Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari akan berusaha tampil dengan performa terbaiknya demi meraih kemenangan.

Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Tim Bulu Tangkis Denmark 3-1 di babak delapan besar. Febriana/Meilysa ikut menyumbang poin dengan menundukkan Amalie Cecilie Kudsk/Mette Werge 21-19 dan 21-11.

1. Konsisten

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Febriana mengatakan tidak berpuas diri dengan hasil manis di babak perempatfinal. Hal tersebut dikarenakan Tim Indonesia akan menghadapi ujian berat dari Korea Selatan.

"Kami harus lebih konsisten dalam bermain, konsisten dalam penerapan pola untuk pertandingan berikutnya," kata Febriana, dikutip dari keterangan resmi PBSI, Jumat (1/5/2026).

Lebih lanjut, Perempuan berusia 25 tahun itu mengatakan sempat merasakan tekanan tampil dalam perempatfinal. Akan tetapi, ia dan Meilysa dapat menampilkan performa terbaiknya sehingga meraih hasil maksimal.

"Ini pertama kali lagi kami diturunkan setelah pertandingan pertama lalu, tapi tidak ada perubahan yang signifikan kondisi lapangannya jadi adaptasi pun lancer,” kata Febriana.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement