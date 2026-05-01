Indonesia Tantang Korea Selatan di Semifinal Piala Uber 2026, Febriana/Meilysa: Kami Harus Konsisten!

HORSENS – Tim Bulu Tangkis Indonesia akan menantang Tim Bulu Tangkis Korea Selatan di Semifinal Piala Uber 2026. Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari akan berusaha tampil dengan performa terbaiknya demi meraih kemenangan.

Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Tim Bulu Tangkis Denmark 3-1 di babak delapan besar. Febriana/Meilysa ikut menyumbang poin dengan menundukkan Amalie Cecilie Kudsk/Mette Werge 21-19 dan 21-11.

1. Konsisten

Febriana mengatakan tidak berpuas diri dengan hasil manis di babak perempatfinal. Hal tersebut dikarenakan Tim Indonesia akan menghadapi ujian berat dari Korea Selatan.

"Kami harus lebih konsisten dalam bermain, konsisten dalam penerapan pola untuk pertandingan berikutnya," kata Febriana, dikutip dari keterangan resmi PBSI, Jumat (1/5/2026).

Lebih lanjut, Perempuan berusia 25 tahun itu mengatakan sempat merasakan tekanan tampil dalam perempatfinal. Akan tetapi, ia dan Meilysa dapat menampilkan performa terbaiknya sehingga meraih hasil maksimal.

"Ini pertama kali lagi kami diturunkan setelah pertandingan pertama lalu, tapi tidak ada perubahan yang signifikan kondisi lapangannya jadi adaptasi pun lancer,” kata Febriana.