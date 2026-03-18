Gara-Gara Marc Marquez, Francesco Bagnaia Diminta Tinggalkan Ducati Lenovo di Akhir MotoGP 2026!

PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, menyebut sosok Marc Marquez telah menghancurkan Francesco Bagnaia secara psikologis. Karena itu, ia tak heran Francesco Bagnaia akan memilih hengkang dari Ducati Lenovo di akhir MotoGP 2026.

Marc Marquez promosi ke Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Pembalap berjuluk Baby Alien itu tampil moncer dengan merebut gelar juara MotoGP di musim perdana bersama tim pabrikan asal Italia tersebut.

Francesco Bagnaia melempem semenjak Marc Marquez gabung Ducati Lenovo. (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Di saat bersamaan, performa Francesco Bagnaia menurun drastis dengan kehadiran Marc Marquez. Juara dunia sebanyak dua kali itu kesulitan beradaptasi dengan motor GP25 dan harus puas mengakhiri musim di posisi kelima klasemen akhir.

1. Francesco Bagnaia Wajib Tinggalkan Ducati Lenovo

Menurut Carlo Pernat, Francesco Bagnaia benar-benar hancur dengan kehadiran Marc Marquez di Ducati. Ia pun mendukung murid Valentino Rossi tersebut untuk meninggalkan timnya. Menurut Carlo Pernat, kondisi mentalnya akan kian parah jika memilih tetap bertahan.

“Marquez telah menghancurkan Bagnaia secara psikologis. Tidak ada yang bisa dilakukan, dia benar-benar terpukul,” kata Carlo Pernat, Okezone mengutip dari Motosan, Rabu (18/3/2026).

“Jadi wajar jika dia memilih pergi. Kalau tidak, dia bisa hancur lagi. Saya harap dengan kepastian masa depannya, dia bisa tampil lebih baik tanpa tekanan mental,” sambung Carlo Pernat.