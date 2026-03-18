HOME SPORTS MOTOGP

Gara-Gara Marc Marquez, Francesco Bagnaia Diminta Tinggalkan Ducati Lenovo di Akhir MotoGP 2026!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |13:55 WIB
Francesco Bagnaia disarankan tinggalkan Ducati Lenovo di akhir MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@pecco63)
PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, menyebut sosok Marc Marquez telah menghancurkan Francesco Bagnaia secara psikologis. Karena itu, ia tak heran Francesco Bagnaia akan memilih hengkang dari Ducati Lenovo di akhir MotoGP 2026.

Marc Marquez promosi ke Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Pembalap berjuluk Baby Alien itu tampil moncer dengan merebut gelar juara MotoGP di musim perdana bersama tim pabrikan asal Italia tersebut. 

Francesco Bagnaia melempem semenjak Marc Marquez gabung Ducati Lenovo. (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Di saat bersamaan, performa Francesco Bagnaia menurun drastis dengan kehadiran Marc Marquez. Juara dunia sebanyak dua kali itu kesulitan beradaptasi dengan motor GP25 dan harus puas mengakhiri musim di posisi kelima klasemen akhir. 

1. Francesco Bagnaia Wajib Tinggalkan Ducati Lenovo

Menurut Carlo Pernat, Francesco Bagnaia benar-benar hancur dengan kehadiran Marc Marquez di Ducati. Ia pun mendukung murid Valentino Rossi tersebut untuk meninggalkan timnya. Menurut Carlo Pernat, kondisi mentalnya akan kian parah jika memilih tetap bertahan. 

“Marquez telah menghancurkan Bagnaia secara psikologis. Tidak ada yang bisa dilakukan, dia benar-benar terpukul,” kata Carlo Pernat, Okezone mengutip dari Motosan, Rabu (18/3/2026).

“Jadi wajar jika dia memilih pergi. Kalau tidak, dia bisa hancur lagi. Saya harap dengan kepastian masa depannya, dia bisa tampil lebih baik tanpa tekanan mental,” sambung Carlo Pernat.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/38/3207475/simak_kisah_veda_ega_pratama_yang_jadi_satu_satunya_pembalap_indonesia_yang_dikontrak_red_bull-YHoI_large.jpg
Kisah Veda Ega Pratama, Satu-satunya Pembalap Indonesia yang Jadi Atlet Elite Red Bull seperti Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/38/3207474/dani_pedrosa_kaget_mendengar_valentino_rossi_tidak_pernah_kena_masalah_arm_pump-oYmS_large.jpg
Legenda MotoGP Kaget Dengar Valentino Rossi Tak Pernah Kena Arm Pump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/38/3207477/marc_marquez_mengaku_belum_mau_pensiun_dari_motogp-qEHN_large.jpg
Marc Marquez Belum Mau Pensiun dari MotoGP tapi Ogah Ikuti Jejak Valentino Rossi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/38/3207388/diogo_moreira-9KPL_large.jpg
Kisah Diogo Moreira, Debutan MotoGP 2026 yang Pakai Sarung Tangan Marc Marquez karena Alasan Unik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/38/3207339/francesco_bagnaia-vg0Q_large.jpg
Bursa Transfer Memanas, Francesco Bagnaia Ancam Tinggalkan Ducati di Akhir MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/38/3207267/simak_kisah_tak_biasa_legenda_motogp_valentino_rossi_yang_nyaris_hijrah_jadi_pembalap_f1-VZe6_large.jpg
Kisah Tak Biasa Legenda MotoGP Valentino Rossi, Nyaris Hijrah Jadi Pembalap Formula 1
