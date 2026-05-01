Marco Bezzecchi vs Marc Marquez Perebutkan Gelar Juara MotoGP 2026, Jorge Martin Jadi Kuda Hitam!

Jorge Martin bakal jadi kuda hitam di tengah persaingan juara MotoGP 2026 antara Marc Marquez dengan Marco Bezzecchi (Foto: Facebook/MotoGP)

LEGENDA hidup MotoGP, Dani Pedrosa, menilai musim ini jadi arena pertarungan Marco Bezzecchi vs Marc Marquez. Namun, ia melihat Jorge Martin siap menyeruak sebagai pengganggu duopoli tersebut.

Bezzecchi tengah menggila di MotoGP 2026. Setelah menyapu bersih tiga seri awal dengan kemenangan, pembalap Aprilia Racing itu naik podium dengan finis kedua di MotoGP Spanyol 2026.

1. Klasemen MotoGP 2026

Rentetan hasil manis itu membawa Bezzecchi ke puncak klasemen MotoGP 2026 dengan 101 poin dan unggul 11 angka dari Martin. Ia langsung disebut sebagai kandidat utama juara dunia musim ini.

Sebaliknya, Marquez terseok-seok. Pembalap tim Ducati Lenovo itu gagal menang maupun naik podium dalam empat seri awal. Bahkan, sang juara dunia bertahan dua kali gagal finis musim ini.

Akibatnya, Marquez terlempar ke posisi lima klasemen MotoGP 2026 dengan 57 poin. Ia terpaut 44 angka dengan Bezzecchi di puncak, sebuah jarak yang cukup jauh.

Tapi, Pedrosa meyakini Marquez akan kembali. MotoGP 2026 akan menjadi duelnya dengan Bezzecchi. Martin dijagokan sebagai pengganggu alias kuda hitam.

“Dari apa yang saya lihat, MotoGP 2026 akan jadi pertarungan antara Bezzecchi vs Marc. Tapi, Martin mungkin juga bisa mengganggu. Jika tidak ada insiden, kecelakaan, dan cedera, saya pikir ketiganya bisa (jadi juara),” papar Pedrosa, dilansir dari Motosan, Jumat (1/5/2026).