Gagal Menang di MotoGP Spanyol 2026 karena Kecelakaan Konyol, Marc Marquez Minta Maaf

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |12:22 WIB
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
JEREZ – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, secara jantan mengakui insiden crash di MotoGP Spanyol 2026 yang menimpanya bukan disebabkan oleh kendala teknis, melainkan murni akibat kekhilafannya sendiri dalam mengendalikan motor di lintasan. Kini, Marquez pun menyampaikan permintaan maaf.

Marc Marquez terjatuh di awal balapan MotoGP Spanyol, Minggu 26 April 2026 lalu. Pembalap asli Spanyol itu mulanya memulai balapan di Sirkuit Jerez dengan baik.

Tetapi pada lap kedua, Marquez tiba-tiba terjatuh. The Baby Alien —julukan Marc Marquez— yang sedang memimpin pun kehilangan posisinya, diambil alih oleh Alex Marquez (Gresini Ducati) yang kemudian memenangkan balapan.

1. Kegagalan di Awal Balapan

Motor Ducati Desmosedici tunggangannya rusak berat karena menghantam gravel. Marquez pun dinyatakan gagal finis dalam balapan tersebut.

Marc Marquez melaju di MotoGP Spanyol 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Usai dinyatakan gagal finis, Marquez terlihat berjalan lesu ke pitstop dan bertemu dengan Manajer Ducati, Gigi Dall'Igna. Kepadanya, tujuh kali juara dunia MotoGP itu mengakui kesalahan yang dibuat olehnya.

"Maaf, saya salah,” kata Marquez dikutip dari Crash, Kamis (30/4/2026).

"Begitu saya tancap gas, saya langsung kehilangan kendali," tambahnya.

 

