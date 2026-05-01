Aprilia Dominasi MotoGP 2026, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin Disanjung Pengamat Legendaris

PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, menyanjung setinggi langit Marco Bezzecchi dan Jorge Martin. Sebab, mereka mampu membawa Aprilia Racing mendominasi di MotoGP 2026.

Bezzecchi tampil sebagai kandidat juara dengan tiga kemenangan dari empat seri yang sudah dilakoni. Sementara, Martin mampu dua kali naik podium dengan finis kedua.

Alhasil, Bezzecchi saat ini berada di posisi puncak klasemen sementara MotoGP 2026 dengan 101 poin. Sementara itu, Martin menempati posisi kedua dengan 90 poin.

1. Kondusif

Fakta itu membuahkan pujian dari Pernat. Ia merasa dominasi Aprilia Racing tidak terlepas dari kejelian keduanya dalam mengembangkan motor serta menciptakan suasana kondusif di garasi.

"Bezzecchi dan Martín membuat perbedaan. Martín, setelah tahun yang sangat sulit, langsung kembali ke depan, sesuatu yang, jujur saja, sedikit orang yang duga," kata Pernat dilansir dari Motosan, Jumat (1/5/2026).

"Motornya membantunya, lingkungannya membantunya, dan dia ada di posisi kedua di Kejuaraan Dunia, agresif, siap menyerang," tambah pria asal Italia itu.