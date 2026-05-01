Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ducati Kecewa Berat Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Gagal Finis di MotoGP Spanyol 2026, Puji Kiprah Tim Satelit

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |01:11 WIB
Ducati Corse kecewa berat dengan kegagalan dua pembalap tim pabrikan di MotoGP Spanyol 2026 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
MANAJER Umum Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, kecewa berat melihat Marc Marquez dan Francesco Bagnaia gagal finis di MotoGP Spanyol 2026. Ia lalu bersyukur ada dua tim satelit yakni Pertamina Enduro VR46 Racing Team dan Gresini Racing yang menjaga marwah pabrikan asal Italia itu.

Pekan balapan MotoGP Spanyol 2026 bak rollercoaster buat Ducati Lenovo. Mereka mencapai kebahagiaan ketika Marquez dan Bagnaia finis 1-2 pada Sprint Race yang digelar Sabtu 25 April malam WIB.

1. Malapetaka

Marc Marquez terjatuh pada Sprint Race MotoGP Spanyol 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Tapi, sehari kemudian, malapetaka datang. Marquez gagal finis usai terjatuh di lap kedua. Sementara, Bagnaia menderita gangguan teknis di pertengahan lomba sehingga harus mengakhirinya lebih cepat.

Dall’Igna mengakui, balapan Minggu 26 April 2026 malam WIB itu cukup menyenangkan di awal-awal. Tapi, setelah insiden yang melibatkan Marquez, semuanya berubah jadi mimpi buruk.

“Sebuah balapan yang dimulai dengan start apik dari Marc, tapi sayangnya jatuh di lap berikutnya. Pecco, terpaksa mengakhiri balapan karena masalah teknis,” kata Dall’Igna, dikutip dari Motosan, Jumat (1/5/2026).

“Itu bisa jadi hari Minggu yang sangat berbeda buat tim pabrikan kami, tapi malah jadi kekecewaan ganda. Pertama, karena kondisinya cocok untuk tampil bagus, dan kedua, karena cara kami meninggalkan balapan itu,” sesal pria asal Italia tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/38/3215634/jorge_martin_bakal_jadi_kuda_hitam_di_tengah_persaingan_juara_motogp_2026_antara_marc_marquez_dengan_marco_bezzecchi-E0sw_large.jpg
Marco Bezzecchi vs Marc Marquez Perebutkan Gelar Juara MotoGP 2026, Jorge Martin Jadi Kuda Hitam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/38/3215728/simak_adu_gaji_pembalap_motogp_francesco_bagnaia_di_ducati_dengan_aprilia-2oKu_large.jpg
Adu Gaji Pembalap MotoGP Francesco Bagnaia di Ducati dengan Aprilia, bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/38/3215605/marc_marquez-EeyF_large.jpg
Gagal Menang di MotoGP Spanyol 2026 karena Kecelakaan Konyol, Marc Marquez Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/38/3215426/dani_pedrosa_meyakini_motogp_2026_jadi_pertarungan_marco_bezzecchi_melawan_marc_marquez-8ayx_large.jpg
Dani Pedrosa: MotoGP 2026 Jadi Pertarungan Marco Bezzecchi vs Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/38/3215425/marco_melandri_yakin_betul_marc_marquez_tidak_akan_bisa_kompetitif_di_motogp_2026-vTMe_large.jpg
Ragu Marc Marquez Bakal Kompetitif di MotoGP 2026, Marco Melandri: Fisiknya Sudah Mencapai Batas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/38/3215416/fabio_di_giannantonio-56Uw_large.jpg
Bersinar di MotoGP Spanyol 2026, Fabio Di Giannantonio Mulai Ancam Jorge Martin dan Marco Bezzecchi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement