Ducati Kecewa Berat Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Gagal Finis di MotoGP Spanyol 2026, Puji Kiprah Tim Satelit

MANAJER Umum Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, kecewa berat melihat Marc Marquez dan Francesco Bagnaia gagal finis di MotoGP Spanyol 2026. Ia lalu bersyukur ada dua tim satelit yakni Pertamina Enduro VR46 Racing Team dan Gresini Racing yang menjaga marwah pabrikan asal Italia itu.

Pekan balapan MotoGP Spanyol 2026 bak rollercoaster buat Ducati Lenovo. Mereka mencapai kebahagiaan ketika Marquez dan Bagnaia finis 1-2 pada Sprint Race yang digelar Sabtu 25 April malam WIB.

1. Malapetaka

Tapi, sehari kemudian, malapetaka datang. Marquez gagal finis usai terjatuh di lap kedua. Sementara, Bagnaia menderita gangguan teknis di pertengahan lomba sehingga harus mengakhirinya lebih cepat.

Dall’Igna mengakui, balapan Minggu 26 April 2026 malam WIB itu cukup menyenangkan di awal-awal. Tapi, setelah insiden yang melibatkan Marquez, semuanya berubah jadi mimpi buruk.

“Sebuah balapan yang dimulai dengan start apik dari Marc, tapi sayangnya jatuh di lap berikutnya. Pecco, terpaksa mengakhiri balapan karena masalah teknis,” kata Dall’Igna, dikutip dari Motosan, Jumat (1/5/2026).

“Itu bisa jadi hari Minggu yang sangat berbeda buat tim pabrikan kami, tapi malah jadi kekecewaan ganda. Pertama, karena kondisinya cocok untuk tampil bagus, dan kedua, karena cara kami meninggalkan balapan itu,” sesal pria asal Italia tersebut.