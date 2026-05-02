Menangi MotoGP Spanyol 2026, Alex Marquez Makin Percaya Diri Jalani Musim

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |01:04 WIB
Alex Marquez semakin percaya diri menjalani musim ini usai jadi pemenang di MotoGP Spanyol 2026 (Foto: Instagram/@alexmarquez73)
ALEX Marquez mendapat tambahan kepercayaan diri usai MotoGP Spanyol 2026. Pembalap tim Gresini Racing itu akan berusaha mengulangi pencapaiannya di klasemen akhir MotoGP 2025.

Start buruk dijalani Alex Marquez pada tiga seri awal MotoGP 2026. Ia gagal finis pada balapan pembuka di Thailand. Tapi, adik Marc Marquez itu menyelesaikan lomba di 10 besar di Brasil dan Amerika Serikat.

1. Masih Panjang

Alex Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)

Terbaru, Alex Marquez menjadi pemenang dalam MotoGP Spanyol 2026 pekan lalu. Itu merupakan kemenangan sekaligus podium pertamanya di musim ini.

Alex Marquez mengatakan perjalanan musim ini memang masih panjang. Jadi, ia sangat optimistis bisa bersaing di papan atas klasemen MotoGP 2026.

"Ya, pada akhirnya, itu harus menjadi tujuan akhir. Memang benar masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, kami tidak berada di posisi terbaik di kejuaraan saat ini," kata Alex Marquez dilansir dari Motosan, Sabtu (2/5/2026). 

Saat ini, pria asal Spanyol itu menempati posisi ketujuh klasemen sementara MotoGP 2026 dengan 53 poin. Ia terpaut 48 angka dengan Marco Bezzecchi yang bercokol di puncak.

 

