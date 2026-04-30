Adu Gaji Pembalap MotoGP Francesco Bagnaia di Ducati dengan Aprilia, bak Bumi dan Langit

ADU gaji pembalap MotoGP Francesco Bagnaia di Ducati dengan Aprilia menarik untuk diulas. Apakah nominalnya bak bumi dan langit?

Bagnaia santer diberitakan akan hengkang ke Aprilia Racing. Ia akan diikat dengan kontrak berdurasi cukup panjang yakni empat musim dengan opsi perpanjangan.

Kabar tersebut berembus setelah kontraknya bersama Ducati Lenovo habis pada penghujung MotoGP 2026. Ia memilih hengkang ketimbang jadi bayang-bayang Marc Marquez!

1. Gaji Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo

Lantas, berapa gaji Bagnaia selama memperkuat Ducati Lenovo? Berdasarkan data Salary Leaks, Kamis (30/4/2026), pria asal Italia itu mendapat bayaran 6 juta Euro (setara Rp121,7 miliar) per tahun.

Itu merupakan gaji pokok yang tertuang dalam kontrak Bagnaia untuk MotoGP 2025 dan 2026. Bila ditambah bonus, ia akan mendapat 8,6 juta Euro (setara Rp174 miliar).

Angka itu sangat wajar mengingat kontribusi Bagnaia buat Ducati. Ia mencatatkan 31 kemenangan dan 59 podium dalam 132 kali balapan bareng Ducati Corse. Pria yang akrab disapa Pecco itu sukses menjadi juara dunia dua kali pada 2022 dan 2023.