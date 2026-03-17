Marc Marquez Belum Mau Pensiun dari MotoGP tapi Ogah Ikuti Jejak Valentino Rossi!

MARC Marquez mengaku belum mau pensiun dari MotoGP dalam waktu dekat. Namun, ia juga enggan balapan hingga usia 40 tahun seperti halnya Valentino Rossi.

Marquez saat ini sudah berusia 33 tahun. Beberapa waktu lalu, ia mengaku momen untuk mengakhiri karier sebagai pembalap motor profesional bisa saja sudah dekat.

Namun, Marquez malah mengatakan saat ini belum ada rencana untuk meninggalkan MotoGP. Jadi, ia memastikan akan akan tetap berusaha mengejar prestasi sampai dengan beberapa musim ke depan.

"Saya baru berusia 33 tahun. Saya berharap untuk memperpanjangnya selama mungkin," kata Marquez dilansir dari Motosan, Selasa (17/3/2026).

"Akan tetapi, saya juga telah menjalani beberapa operasi, dan itu sulit untuk dikelola setiap hari," tambah pembalap asal Spanyol itu.