5 Atlet Bulu Tangkis dengan Rekor Pukulan Smash Terkuat di Dunia, Nomor 1 Tembus 565 Km/Jam!

ADA 5 atlet bulu tangkis dengan rekor pukulan smash terkuat di dunia yang menarik untuk dibahas. Sebagai salah satu olahraga raket tercepat di bumi, kecepatan smash sering kali menjadi penentu kemenangan sekaligus tontonan yang memukau.

Menariknya, dalam daftar rekor terbaru, para pebulu tangkis asal India mendominasi dengan menempatkan tiga wakilnya sebagai pemilik pukulan petir. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Atlet Bulu Tangkis dengan Rekor Pukulan Smash Terkuat di Dunia:

1. Satwiksairaj Rankireddy (India) – 565 km/jam

Pemain ganda putra andalan India, Satwiksairaj Rankireddy berada di kasta tertinggi dengan catatan yang sulit dipercaya, yakni 565 km/jam. Jika dibandingkan, laju shuttlecock Rankireddy jauh lebih kencang daripada kecepatan maksimal mobil Formula One (F1) yang rata-rata berkisar di angka 350-370 km/jam.

Rekor fantastis ini tercipta saat Rankireddy dan Chirag Shetty menghadapi wakil Jepang, Hoki/Kobayashi, di perempatfinal Korea Open 2023. Pukulan yang dilesakkan saat memimpin 12-6 di gim pertama ini tidak hanya memecahkan rekor dunia, tetapi juga membawa Rankireddy meraih gelar juara di turnamen tersebut.

2. Prannoy H.S. (India) – 428 km/jam

India kembali menunjukkan dominasinya melalui tunggal putra Prannoy H.S. Peraih medali perunggu Kejuaraan Dunia 2022 ini membukukan smash secepat 428 km/jam di perempat final Japan Open 2023.

Meski sempat memberikan perlawanan sengit kepada raja bulu tangkis dunia, Viktor Axelsen, lewat pukulan kerasnya, Prannoy harus mengakui keunggulan lawan di akhir laga.

3. Mads Pieler Kolding (Denmark) – 426 km/jam

Pemain bertinggi badan 2,05 meter asal Denmark ini pernah memegang takhta smash tercepat pada masanya. Di ajang Premier Badminton League 2017, Kolding melepaskan pukulan keras berkecepatan 426 km/jam.