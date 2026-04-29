Sudah Berubah, Marc Marquez Ungkap Respons Pertamanya Usai Kecelakaan di MotoGP Spanyol 2026

MARC Marquez mengakui ada perubahan besar dalam dirinya saat menyikapi kecelakaan seperti yang terjadi MotoGP Spanyol 2026. Pembalap tim Ducati Lenovo itu kini lebih khawatir akan hal lain, tidak seperti saat muda dulu.

Balapan MotoGP Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Frontera, sejatinya membawa harapan buat Marquez. Belum menang dan podium di MotoGP 2026, ia sukses merebut pole position saat kualifikasi.

1. Beruntung Tidak Cedera

Marc Marquez terjatuh pada Sprint Race MotoGP Spanyol 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Sayangnya, Marquez harus mengalami kecelakaan. Ia terjatuh saat sedang mengejar adiknya Alex Marquez yang memimpin balapan, di lap kedua.

Marquez mengaku beruntung tidak mengalami cedera apapun akibat kecelakaan tersebut. Ia mengaku tidak berusaha mengendalikan motor dan hanya mencoba sebisa mungkin menghindari bahaya.

“Dari segi fisik, beruntung saya baik-baik saja. Jadi, ketika ban depan sedikit menutup, saya sudah lebih dulu memutar gas,” papar Marquez, dinukil dari Motosan, Rabu (29/4/2026).

“Saya tidak berusaha untuk mengendalikan (motor). Saya hanya berusaha memosisikan diri dengan baik saat meluncur ke gravel,” imbuh pria berusia 33 tahun itu.