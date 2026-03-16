Kisah Pebulu Tangkis Yeremia Rambitan, Segera Lepas Masa Lajang Setelah Resmi Keluar Pelatnas PBSI

KISAH pebulu tangkis, Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, menarik diulas. Dia segera lepas masa lajang setelah resmi keluar pelatnas PBSI.

Kabar bahagia ini disampaikan Yeremia lewat unggahannya di Instagram. Dia mengunggah potret mesra bersama sang kekasih yang tampaknya tengah menjalani foto prewedding.

Ya, dalam unggahan terbaru di Instagram @yeremia_rambitan, Yeremia mengunggah video singkat dirinya bersama sang tambatan hati bernama Martina.

Video itu menampilkan Yeremia bersama Martina yang berpakaian formal. Yeremia tampil gagah dalam balutan setelan jas, sementara Martina terlihat menawan mengenakan dress.

Pasangan ini pun beberapa kali berganti pakaian. Mulai kompak mengenakan pakaian serbahitam, lalu gaun putih menawan dengan jas biru, hingga pakaian berkelir biru muda dan krem. Caption singkat dituliskan dalam unggahan itu.

“Perjalanan kami baru saja dimulai,” tulis Yeremia.

Unggahan ini langsung banjir komentar ucapan selamat. Mereka turut mendoakan rencana Yeremia dan Martina berjalan lancar.

“Lancar sampai hari H ya kak, pasukan Rambitan makin rame nihh kayaknya,” tulis @zak**.

“Cowok yang aku nangisin pas cedera itu udah mau nikah,” timpal netizen lainnya.

“Prewed yer? Kelass,” tulis netizen lainnya.