3 Penyebab Tim Bulu Tangkis Indonesia Hancur Lebur di Piala Thomas 2026, Nomor 1 Gara-Gara Prancis!

SEBANYAK 3 penyebab tim bulu tangkis Indonesia hancur lebur di Piala Thomas 2026 akan diulas Okezone. Tim bulu tangkis Indonesia gagal lolos ke perempatfinal Piala Thomas 2026 setelah finis ketiga di klasemen akhir Grup D.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Eng Hian, meminta maaf atas kegagalan tim bulu tangkis di Piala Thomas 2026. Permohonan maaf dilontarkan karena untuk pertama kalinya sejak 1958, tim bulu tangkis Indonesia gagal lolos fase grup.

“Atas nama PBSI, saya memohon maaf karena belum bisa memberikan hasil yang terbaik untuk Thomas Cup kali ini. Harus kami akui Prancis tampil lebih baik dari kita hari ini. Kami menerima hasil ini dan mengakui keunggulan tim Prancis yang mampu memanfaatkan peluang dengan sangat baik di setiap partai,” kata Eng Hian dalam keterangan pers PBSI yang diterima Okezone.

Jika diulas lebih jauh, apa saja penyebab tim bulu tangkis Indonesia gagal lolos perempatfinal Piala Thomas 2026?

Berikut 3 penyebab tim bulu tangkis Indonesia hancur lebur di Piala Thomas 2026:

1. Kalah Telak dari Prancis

Jonatan Christie kalah dari Christo Popov. (Foto: Humas PP PBSI)

Indonesia hanya membutuhkan dua kemenangan dari lima laga yang digelar melawan Prancis di matchday pamungkas Grup D, Rabu 29 April 2026 dini hari WIB. Dua kemenangan itu sejatinya bisa disegel dengan mudah lewat Anthony Ginting, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Begitu juga dengan Jonatan Christie dan Alwi Farhan, berpeluang menang atas lawan-lawannya. Namun, hasil yang didapat jauh dari harapan. Indonesia tertinggal 0-4 setelah Jonatan Christie, Alwi Farhan, Anthony Ginting dan Sabar/Reza kalah!

Anthony Ginting sejatinya berpeluang mengalahkan Toma Junior Popov. Namun, karena masalah kram, Anthony Ginting kurang maksimal hingga kalah 20-22 di set ketiga. Sementara Sabar/Reza, mengaku dalam tekanan sehingga gagal mengeluarkan peforma terbaik dan dibungkam dengan skor 19-21, 19-21, dari Eloi Adam/Leo Rossi.

Tertinggal 0-4 membuat Indonesia dipastikan gagal lolos perempatfinal Piala Thomas 2026. Meski di laga kelima Fajar/Fikri menang, Indonesia tetap gagal lolos ke perempatfinal karena kalah jumlah kemenangan dari Thailand dan Prancis di fase grup.