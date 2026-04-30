Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Penyebab Tim Bulu Tangkis Indonesia Hancur Lebur di Piala Thomas 2026, Nomor 1 Gara-Gara Prancis!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |09:59 WIB
Jonatan Christie gagal loloskan Indonesia ke perempatfinal Piala Thomas 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 penyebab tim bulu tangkis Indonesia hancur lebur di Piala Thomas 2026 akan diulas Okezone. Tim bulu tangkis Indonesia gagal lolos ke perempatfinal Piala Thomas 2026 setelah finis ketiga di klasemen akhir Grup D.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Eng Hian, meminta maaf atas kegagalan tim bulu tangkis di Piala Thomas 2026. Permohonan maaf dilontarkan karena untuk pertama kalinya sejak 1958, tim bulu tangkis Indonesia gagal lolos fase grup.

“Atas nama PBSI, saya memohon maaf karena belum bisa memberikan hasil yang terbaik untuk Thomas Cup kali ini. Harus kami akui Prancis tampil lebih baik dari kita hari ini. Kami menerima hasil ini dan mengakui keunggulan tim Prancis yang mampu memanfaatkan peluang dengan sangat baik di setiap partai,” kata Eng Hian dalam keterangan pers PBSI yang diterima Okezone.

Jika diulas lebih jauh, apa saja penyebab tim bulu tangkis Indonesia gagal lolos perempatfinal Piala Thomas 2026?

Berikut 3 penyebab tim bulu tangkis Indonesia hancur lebur di Piala Thomas 2026:

1. Kalah Telak dari Prancis

Jonatan Christie kalah dari Christo Popov. (Foto: Humas PP PBSI)

Indonesia hanya membutuhkan dua kemenangan dari lima laga yang digelar melawan Prancis di matchday pamungkas Grup D, Rabu 29 April 2026 dini hari WIB. Dua kemenangan itu sejatinya bisa disegel dengan mudah lewat Anthony Ginting, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Begitu juga dengan Jonatan Christie dan Alwi Farhan, berpeluang menang atas lawan-lawannya. Namun, hasil yang didapat jauh dari harapan. Indonesia tertinggal 0-4 setelah Jonatan Christie, Alwi Farhan, Anthony Ginting dan Sabar/Reza kalah!

Anthony Ginting sejatinya berpeluang mengalahkan Toma Junior Popov. Namun, karena masalah kram, Anthony Ginting kurang maksimal hingga kalah 20-22 di set ketiga. Sementara Sabar/Reza, mengaku dalam tekanan sehingga gagal mengeluarkan peforma terbaik dan dibungkam dengan skor 19-21, 19-21, dari Eloi Adam/Leo Rossi.

Tertinggal 0-4 membuat Indonesia dipastikan gagal lolos perempatfinal Piala Thomas 2026. Meski di laga kelima Fajar/Fikri menang, Indonesia tetap gagal lolos ke perempatfinal karena kalah jumlah kemenangan dari Thailand dan Prancis di fase grup.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement