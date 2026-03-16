Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Jongkolphan Kititharakul yang Sukses Jadi Pelatih, Antar Supanida Juara Swiss Open 2026 Usai Sikat Putri KW

KISAH pebulu tangkis supercantik, Jongkolphan Kititharakul, menarik diulas. Dia sukses besar dalam meniti karier barunya sebagai pelatih bulu tangkis.

Jongkolphan Kititharakul bahkan bar saja antar anak asuhnya, Supanida Katethong, juara Swiss Open 2026. Menariknya, gelar diraih Supanida usai kalahkan tunggal putri andalan Indonesia, Putri Kusuma Wardani, di final.

1. Banting Setir Jadi Pelatih

Jongkolphan Kititharakul diketahui pernah jadi andalan Thailand di sektor ganda putri. Duetnya dengan Rawinda Prajongjai berhasil ukir prestasi gemilang.

Jongkolphan/Rawinda bahkan bahkan pernah menduduki peringkat 5 dunia pada Desember 2022. Mereka juga berhasil rebut sejumlah gelar juara bergengsi, di antaranya ada medali emas SEA Games 2017, kampiun Thailand Masters 2018, Taiwan Open 2019, Orleans Master 2021, hingga Thailand Open 2024.

Sayangnya, baik Jongkolphan ataupun Rawinda kemudian memutuskan pensiun. Mereka sudah tak bertanding lagi sejak tahun lalu.

Jongkolphan kemudian tampil dengan status baru di dunia bulu tangkis, yakni menjadi pelatih. Dia mengawali kariernya dengan menangani pemain muda Thailand di sejumlah ajang, termasuk Badminton Asia Junior Championships 2025.

Pada ajang itu, Jongkolphan langsung bawa muridnya, Hathaithip Mijad/Napapakorn Tungkasatan, tembus final. Sayangnya, mereka gagal juara. Hathaithip/Napapakorn tumbang di tangan wakil China, Cao Zihan/Chen Fanshutian. Mereka kalah 2 gim langsung dengan skor 12-21 dan 10-21.