Kisah Unik Irina Voronkova, Pevoli Supercantik Jakarta Pertamina Enduro yang Dijuluki Ibu Komisaris

KISAH unik Irina Voronkova menarik untuk diulas. Sebab, pevoli supercantik Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026 itu dijuluki Ibu Komisaris.

Voronkova sukses mengantar Jakarta Pertamina Enduro merebut gelar juara Proliga 2026. Di Grand Final, mereka mengalahkan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dalam dua laga berturut-turut.

Itu merupakan gelar kedua secara beruntun bagi Jakarta Pertamina Enduro. Musim lalu, atau di Proliga 2025, mereka sukses menaklukkan Jakarta Popsivo Polwan di babak grand final.

1. Mencuri Perhatian

Selain Megawati Hangestri yang jadi bintang, nama Voronkova cukup mencuri perhatian di skuad Jakarta Pertamina Enduro. Perempuan berusia 31 tahun itu memiliki paspor Rusia dan berdarah Turki.

Voronkova berposisi sebagai outside hitter. Tidak heran, perempuan berpostur 190 cm tersebut kerap melancarkan spike tajam yang bikin pertahanan lawan kelimpungan.

Jakarta Pertamina Enduro bukanlah klub Proliga pertama yang dibelanya. Voronkova pertama kali berkarier di Indonesia pada 2024 ketika memperkuat Jakarta Popsivo Polwan.