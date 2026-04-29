Kisah Asmara Beda Negara Pebulu Tangkis Cantik Indonesia Rusydina Antardayu dengan Pebulu Tangkis asal Malaysia

KISAH asmara beda negara pebulu tangkis cantik Indonesia Rusydina Antardayu menarik untuk diulas. Sebab, ia memilih menikah dengan koleganya asal Malaysia.

Nama Rusydina terdengar kurang familiar di telinga masyarakat Indonesia. Perempuan berusia 32 tahun itu memang tidak banyak malang melintang di bulu tangkis Tanah Air.

1. Capaian Rusydina Antardayu

Pun begitu, pencapaian Rusydina terhitung oke sebagai pemain. Ia pernah menjadi runner up Indonesia Junior International 2009 dan juara Indonesia Junior International 2011.

Tapi, pencapaian Rusydina di ajang BWF Superseries/Grand Prix dan BWF World Tour tidaklah bagus. Catatan terbaiknya adalah Perempafinal Indonesia Masters 2012.

2. Pertemuan dengan Mohamad Arif

Setelah cukup lama bermain, Rusydina pensiun di akhir 2019. Sebelum itu, ia diketahui menikah dengan Mohamad Arif Abdul Latif pada 14 September 2019.

Serupa dengan Rusydina, Mohamad Arif merupakan pebulu tangkis asal Malaysia. Ia dikenal bermain di tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran.