Kisah Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa, Sukses Lewati pencapaian Veda Ega Pratama di Red Bull Rookies Cup Spanyol 2025

JEREZ – Pembalap Indonesia asal Sleman, Kiandra Ramadhipa, mendadak jadi buah bibir setelah aksi fenomenalnya di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada balapan seri pembuka Red Bull Rookies Cup 2026, Minggu 26 April 2026. Kemenangan ini tidak hanya menambah koleksi trofi Indonesia, tetapi juga secara resmi melampaui beberapa catatan statistik yang sebelumnya diukir oleh kompatriotnya, Veda Ega Pratama.

1. Aksi Nekat di Tikungan Terakhir

Kemenangan Kiandra di Race 2 tidak didapatkan dengan mudah. Mengawali balapan dari posisi ke-17, pembalap kelahiran 4 Desember 2009 ini menunjukkan progresivitas yang luar biasa. Setelah finis ketujuh pada Race 1, ia tampil lebih galak di Race 2 dengan merangsek ke barisan depan hanya dalam tujuh putaran awal.

Drama sesungguhnya terjadi di last lap. Sempat melorot ke posisi ketiga setelah disalip Fernando Bujosa, Kiandra melakukan manuver cerdas di tikungan terakhir.

Dengan memanfaatkan slipstream dan mengambil jalur dalam yang tak terduga, ia menyalip dua pembalap sekaligus tepat sebelum garis finis.

"Saya coba ambil garis yang sempurna, memotong jalur di saat-saat terakhir, melakukan manuver sempurna dan akselerasi yang baik hingga garis finis. Ini hanya permulaan," ujar Kiandra merendah melalui laman resmi Red Bull Rookies Cup, dikutip Senin (27/4/2026).