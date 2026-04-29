5 Pasangan Pebulu Tangkis Dadakan yang Awet Jadi Penguasa Ranking BWF, Nomor 1 Sempat Jadi Raja Ganda Putra Dunia

ADA 5 pasangan pebulu tangkis dadakan yang awet jadi penguasa ranking BWF yang menarik untuk dibahas. Sebab siapa yang sangka, pasangan yang awalnya berstau karena sebuah keputusan tiba-tiba, justru mampu bersinar.

Dalam dunia bulu tangkis, chemistry antarpemain biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diasah. Namun, sejarah mencatat adanya fenomena unik di mana pasangan yang disatukan secara mendadak justru tampil meledak dan mendominasi podium juara.

Mulai dari keputusan darurat karena cedera hingga perombakan strategi pelatih, pasangan-pasangan ini membuktikan bahwa eksperimen dadakan bisa membuahkan prestasi dunia.

Berikut 5 Pasangan Pebulu Tangkis Dadakan yang Awet Jadi Penguasa Ranking BWF:

1. Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon (Indonesia)

Marcus Gideon/Kevin Sanjaya

Terbentuknya duet The Minions berawal dari situasi darurat pada tahun 2015. Saat itu, pasangan asli Kevin, Selvanus Geh, menderita sakit, sementara Marcus baru saja kembali ke PBSI setelah berpisah dari Markis Kido.

Tanpa disangka, duet dadakan ini langsung meraih perak SEA Games 2015 dan juara Chinese Taipei Masters 2015. Kemitraan tak sengaja ini kemudian melahirkan sejarah dominasi terlama di peringkat satu dunia BWF yang baru berakhir pada September 2022.

2. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Indonesia)

Apriyani Rahayu/Siti Fadia. (Foto: PBSI)

Inilah salah satu judi tersukses dari jajaran pelatih ganda putri PBSI. Pasca pensiunnya Greysia Polii yang meraih emas Olimpiade Tokyo 2020, Apriyani Rahayu dipasangkan dengan Siti Fadia yang saat itu merupakan pelapis kedua.

Memulai debut dari peringkat 210 dunia, mereka langsung menyabet emas SEA Games 2021 dan menjuarai Malaysia Open 2022 serta Singapore Open 2022. Hanya dalam waktu singkat, pasangan ini melesat ke peringkat 12 dunia dan menjadi ganda putri yang paling ditakuti.

Kendati demikian, pada akhirnya kini mereka sudah berpisah. Ternyata permainan Apriyani/Siti mudah dibaca lawan sehingga harus dipisahkan kembali.

3. Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (China)

Liu Yuchen/Ou Xuanyi

Pasangan ini lahir pada awal 2022 sebagai jawaban atas seretnya prestasi ganda putra China. Liu Yu Chen kehilangan rekannya, Li Junhui, yang pensiun, sementara Ou Xuan Yi dianggap stagnan dengan pasangan lamanya.