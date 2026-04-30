Kisah Mantan Pebulu Tangkis Supercantik Masita Mahmudin, Sukses Jadi Pelatih di Luar Negeri Usai Keluar dari Pelatnas PBSI

Simak kisah mantan pebulu tangkis supercantik Masita Mahmudin yang kini sukses jadi pelatih di luar negeri (Foto: Instagram/@masitamahmudin)

KISAH mantan pebulu tangkis supercantik Masita Mahmudin menarik untuk diulas. Sebab, ia kini sukses jadi pelatih di luar negeri usai keluar dari Pelatnas PBSI.

Nama Masita Mahmudin mungkin kurang familiar di telinga pencinta bulu tangkis Indonesia. Tapi, perempuan kelahiran Jambi itu sempat mencuat saat berpasangan dengan Kevin Sanjaya Sukamuljo.

1. Promosi ke Pelatnas PBSI

Duet tersebut sempat merebut runner up Kejuaraan Dunia Junior 2013 di Bangkok. Keberhasilan itu membawa mereka promosi ke Pelatnas PBSI pada 2015.

Setelah itu, Masita berganti-ganti pasangan dengan Hafiz Faizal hingga Adnan Maulana. Tak hanya ganda campuran, ia pernah menjajal ganda putri bersama sejumlah partner.

2. Degradasi dan Pindah ke China

Tapi, prestasinya tidak terlalu mentereng. Masita akhirnya harus terdegradasi dari Pelatnas PBSI pada 2017. Setelah itu, peredarannya seperti kurang terlacak.

Kejutan besar dibuat Masita pada 2023. Perempuan yang kini berusia 31 tahun itu memutuskan hijrah ke Daqing, China, untuk menjadi pelatih bagi pemain-pemain usia muda!