Strategi Licik Prancis Bikin Indonesia Pertama Kali dalam Sejarah Gagal Lolos Fase Grup Piala Thomas!

STRATEGI licik Prancis bikin Indonesia pertama kali dalam sejarah gagal lolos fase grup Piala Thomas. Dalam laga yang digelar di Forum Horsens, Horsens, Denmark pada Rabu (29/4/2026) dini hari WIB, Prancis menang 4-1 atas Indonesia.

Berkat hasil ini, Thailand finis sebagai pemuncak klasemen akhir Grup D dengan dua poin. Menyusul di posisi dua dan tiga ada Prancis dan Indonesia yang juga mengemas dua angka. Terakhir di posisi empat ada Aljazair yang gagal mendulang poin.

Lantas, kenapa Thailand dan Prancis berada di atas Indonesia? Bukannya poin Indonesia, Thailand dan Prancis sama-sama dua angka? Merujuk kepada tiebreakers turnamen, ketika ada dua tim atau lebih memiliki poin sama, tolok ukur utama penentuan posisi adalah jumlah kemenangan di fase grup. Thailand mencatatkan 11 kemenangan di fase grup, disusul Prancis (10) dan Indonesia (9).

1. Strategi Licik Prancis

Prancis memainkan strategi licik saat menghadapi Indonesia. Tahu memiliki tunggal putra yang seimbang dengan tunggal putra Indonesia, mereka memainkan tunggal putra di tiga laga awal.

Strategi ini disetujui BWF karena tunggal pertama dan ketiga Prancis, Christo Popov dan Toma Junior Popov, akan turun sebagai ganda kedua di partai kelima. Strategi yang dilancarkan Prancis berjalan mulus.

Christo Popov menang 21-19 dan 21-14 atas Jonatan Christie. Lanjut ada Alex Lanier yang membungkam Alwi Farhan 21-16 dan 21-19. Di tunggal ketiga, Toma Junior Popov menghajar Anthony Ginting 20-22, 21-15 dan 22-20.