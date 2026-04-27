2 Pembalap Indonesia yang Pernah Juara Red Bull Rookies Cup, Nomor 1 Tengah Bersinar di Moto3

PEMBALAP muda Indonesia terus membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap di grid start, melainkan ancaman nyata bagi para rider Eropa. Red Bull Rookies Cup, yang dikenal sebagai ajang pembuka menuju MotoGP, kini menjadi saksi bisu kehebatan rider asal Indonesia.

Terbaru, nama Kiandra Ramadhipa menjadi buah bibir setelah aksi heroiknya di Spanyol. Keberhasilannya ini menyambung estafet prestasi yang sebelumnya telah dirintis oleh kompatriotnya. Lantas selain Kiandra, siapa lagi rider Indonesia yang pernah bersinar juara di Red Bull Rookies Cup?

Berikut 2 Pembalap Indonesia yang Pernah Juara Red Bull Rookies Cup:

1. Veda Ega Pratama (2025)

Veda Ega Pratama tercatat sebagai pembalap Indonesia pertama dalam sejarah yang mampu memenangkan balapan di ajang Red Bull Rookies Cup. Tidak tanggung-tanggung, pembalap asal Gunungkidul ini langsung mencetak prestasi fenomenal pada musim 2025.

Pada ronde keempat yang berlangsung di Sirkuit Mugello Juni 2025, Veda menyapu bersih kemenangan di Race 1 dan Race 2 dalam satu akhir pekan yang sama. Berkat torehan 92 poin dari delapan balapan, Veda sempat melesat ke peringkat ketiga klasemen sementara, bersaing ketat dengan pembalap Malaysia, Hakim Danish.

Kini di 2026 Veda Ega justru bersinar di Moto3. Ia bahkan sudah mencicipi podium pada seri kedua Moto3 2026 yang digelar di Brasil.

Pencapaian itu kembali membuat Veda Ega menjadi pembalap Indonesia pertama yang pernah naik podium di ajang Moto3 usai finis ketiga.