Jorge Lorenzo Yakin Ducati Makin Menggila jika Marc Marquez Diduetkan dengan Pedro Acosta di MotoGP 2027

LUGANO - Legenda MotoGP, Jorge Lorenzo, melontarkan prediksi panas mengenai komposisi pembalap Ducati di masa depan. Lorenzo menilai menyatukan Pedro Acosta dengan Marc Marquez dalam satu tim akan menciptakan paket terkuat yang sulit ditandingi oleh kompetitor mana pun.

Skema yang sedang hangat dibicarakan adalah Pedro Acosta dikabarkan segera diperkenalkan sebagai pembalap Ducati Lenovo, sementara Francesco Bagnaia bakal menyeberang ke Aprilia Racing pada MotoGP 2027. Rumor perpindahan besar ini menjadi warna yang mendominasi awal musim MotoGP 2026.

Jorge Lorenzo berpendapat bahwa jika Pedro benar-benar bergabung dengan Ducati, hal itu merupakan pilihan yang sangat tepat. Pasalnya, pembalap muda berusia 21 tahun tersebut akan mendapatkan kesempatan emas untuk belajar langsung dari sang juara dunia delapan kali, Marc Marquez.

1. Keuntungan Pedro Acosta Berduet dengan Marc

"Saya pikir mereka telah membuat keputusan yang tepat. Pedro membuat pilihan yang tepat dengan bergabung dengan Ducati," kata Jorge Lorenzo dilansir dari Motosan, Selasa (17/3/2026).

"Dia akan memiliki paket yang sama dengan pembalap terbaik, Marc. Jadi saya yakin dia akan sangat bagus," tambahnya.