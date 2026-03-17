Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Diogo Moreira, Debutan MotoGP 2026 yang Pakai Sarung Tangan Marc Marquez karena Alasan Unik

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |11:59 WIB
Pembalap LCR Honda, Diogo Moreira. (Foto: Instagram/diogomoreira)
A
A
A

MADRID - Rider anyar LCR Honda, Diogo Moreira, mengungkapkan sebuah fakta menarik di balik penampilan perdananya di kelas utama MotoGP 2026. Pembalap berkebangsaan Brasil tersebut kedapatan meminjam sarung tangan milik sang juara bertahan, Marc Marquez, dengan harapan bisa mendapatkan keberuntungan dan kecepatan sang legenda di lintasan.

Diogo Moreira merupakan kampiun Moto2 2025 yang baru saja naik kelas. Performa impresifnya di kelas menengah membuat pembalap muda berbakat ini dipercaya untuk melakoni debut di kasta tertinggi pada musim MotoGP 2026.

Di kelas wahid, Moreira langsung menjalin kedekatan dengan para pembalap papan atas. Ia diketahui intens berlatih bersama Marquez bersaudara, yakni Marc Marquez (Ducati Lenovo) dan Alex Marquez (Gresini Ducati), demi mematangkan persiapannya menghadapi ketatnya persaingan musim ini.

1. Alasan di Balik Peminjaman Sarung Tangan

Secara mengejutkan, Moreira mengungkapkan bahwa ia sempat menggunakan sarung tangan Marc Marquez saat melakoni balapan debut di MotoGP Thailand pada Minggu (1/3/2026) lalu. Alasan utamanya ternyata cukup teknis, meski ia juga menyelipkan harapan untuk bisa "menulari" kemampuan The Baby Alien.

Diogo Moreira memakai sarung tangan Marc Marquez (Foto: Instagram/@diogomoreira_11)

"Ya, saya menggunakan (sarung tangan Marquez). Sarung tangan saya tidak pas, jadi saya memintanya. (Saya pikir) mari kita lihat apakah ini bisa membantu saya mendapatkan beberapa detik," canda Moreira dikutip dari Crash, Selasa (17/3/2026).

Moreira pun menyelesaikan balapan dengan catatan yang tergolong cukup apik bagi seorang pendatang baru. Ia berhasil finis di posisi ke-13, dan meski belum menembus zona 10 besar, konsistensi penampilan Moreira di sirkuit tetap menuai banyak pujian dari pengamat MotoGP.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement