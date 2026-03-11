Hasil Drawing Orleans Masters 2026: Perang Saudara di Ganda Campuran!

HASIL drawing Orleans Masters 2026 untuk wakil Indonesia sudah diketahui. Sebanyak 12 wakil Merah Putih bakal unjuk gigi di turnamen BWF level Super 300 tersebut.

Orleans Masters 2026 akan berlangsung pada 17-22 Maret di Palais des Sports, Orleans, Prancis. Ajang tersebut sekaligus menjadi agenda penutup rangkaian turnamen Eropa.

Indonesia sebenarnya menerjunkan 13 wakil dalam ajang tersebut. Namun, PP PBSI menarik mundur pasangan ganda putri Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine karena mengalami cedera.

1. Sektor Tunggal

Berdasarkan hasil undian, tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi Wang Zheng Xing (China) di babak pertama. Sementara Moh Zaki Ubaidillah akan langsung menantang pemain unggulan keenam asal Jepang, Yushi Tanaka.

Di sektor tunggal putri, Indonesia hanya menerjunkan satu wakil, yaitu Thalita Ramadhani Wiryawan. Tapi, Thalita harus berjuang dari babak kualifikasi dengan melawan Tonrug Saeheng (Thailand).

2. Sektor Ganda

Indonesia diperkuat tiga wakil di sektor ganda putra, yaitu Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat, dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Mereka semua berstatus unggulan di Orleans Masters 2026.

Leo/Bagas akan menghadapi Zhi-Wei He/Huang Jui-Hsuan (Taiwan), Rian/Rahmat melawan Christopher Grimley/Matthew Grimley (Skotlandia), dan Raymond/Jaquin menghadapi Donovan Willard Wee/Jia Hao Howin Wong (Singapura). Mereka diharapkan bisa melangkah jauh karena status sebagai unggulan.