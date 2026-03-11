Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kekerasan Seksual kepada Atlet Panjat Tebing Diduga Terjadi sejak 2021

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |08:49 WIB
Kekerasan Seksual kepada Atlet Panjat Tebing Diduga Terjadi sejak 2021
Momen pertandingan panjat tebing internasional. (Foto: Instagram/@fpti_official)
A
A
A

BARESKRIM Polri tengah mendalami laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang diduga dilakukan seorang mantan kepala pelatih (head coach) atlet panjat tebing Pelatnas terhadap sejumlah atlet putri. Diduga kekerasan seksual itu terjadi sejak 2021.

Kasus tersebut dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan Nomor: LP/B/101/III/2026/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 3 Maret 2026. Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menyampaikan laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pelatih terhadap atlet binaannya.

“Pada hari ini kami menyampaikan perkembangan kasus tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana laporan polisi Nomor LP/B/101/III/2026/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 3 Maret 2026, dengan modus diduga menyalahgunakan kewenangan serta memanfaatkan kerentanan atau keadaan atlet putri untuk melakukan perbuatan cabul hingga persetubuhan,” ujar Nurul Azizah dalam keterangannya.

1. Kekerasan Seksual Berlangsung dari 2021 hingga 2025

Ia menjelaskan, peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi sejak 2021 hingga 2025. Insiden tidak mengenakkan itu terjadi di Asrama Atlet Bekasi yang berlokasi di Jalan Harapan Indah Boulevard No.10–12, Medan Satria, Bekasi Utara, serta di beberapa negara saat atlet mengikuti pertandingan internasional.

Laporan tersebut diajukan pelapor berinisial SD selaku penerima kuasa dari para korban yang merupakan atlet putri panjat tebing Pelatnas. Sementara itu, pihak terlapor berinisial HB diketahui merupakan Head Coach atau Kepala Pelatih atlet panjat tebing Pelatnas yang saat ini telah diberhentikan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/43/3205884/susy_susanti-Szmn_large.jpg
Suarakan Perlindungan Atlet, Susy Susanti Apresiasi Ketegasan Erick Thohir Usut Kasus Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/37/3205956/sean_gelael-cvAE_large.jpg
Kisah Pembalap asal Indonesia Sean Gelalel, Pernah Menang Duel dengan Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/43/3205785/rahmatsho_rahmatzoda_mengaku_nyaman_menjalani_ibadah_puasa_di_indonesia_rahmatzoda3-67EU_large.jpg
Respons Pemain PSIM Yogyakarta Rahmatsho Rahmatzoda soal Puasa Ramadhan Jauh dari Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/43/3205565/iag_2026_bisa_jadi_pintu_atlet_diaspora_ke_timnas_cabang_cabang_olahraga_di_indonesia-8uMd_large.jpg
NOC Indonesia Apresiasi IAG 2026, Bisa Jadi Pintu Atlet Diaspora ke Timnas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/43/3205547/ketua_panitia_memastikan_kemala_run_2026_bukan_sekadar_event_lari-USJK_large.jpeg
Cek Kesiapan, Ketua Panitia Sebut Kemala Run 2026 Bukan Sekadar Event Lari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/43/3205467/lalu_hardian-TyYJ_large.jpg
Komisi X DPR Kecam Dugaan Pelecehan di Pelatnas Panjat Tebing, Agendakan Pemanggilan Menpora
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement